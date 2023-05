Jeffrey Herlings (KTM) holt Dutch-Masters-Titel 2023

Red Bull-KTM-Ass Jeffrey Herlings nahm am verlängerten Pfingstwochenende beim Finale der «Dutch Masters of Motocross» teil und fuhr gegen sehr starke Konkurrenz aus der MXGP-WM den Meistertitel ein.

Jeffrey Herlings (28) lässt weiter keine Gelegenheit aus, um auf dem Motorrad Kilometer zu sammeln. Der fünffache Weltmeister war am Wochenende zunächst beim Volksfest in Beckum Star des spektakulären «MX Air Time»-Bewerbs, einem Ausscheidungsrennen Mann gegen Mann über eine Supercross-Parallel-Bahn – angelehnt an das «Red Bull Straight Rhythm» in den USA.

Am Pfingstmontag fuhr Herlings dann auch beim Final-Event der «Dutch Masters of Motocross» mit. Auf dem «Stichting Circuit» von Oldebroek gewann Herlings unter dem Jubel der Fans beide Durchgänge vor Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre (31).

Febvre war aber vor allem in Lauf 2 ein harter Gegner für Herlings, als der Franzose das Rennen bis in die Schlussphase anführte. Dann fand Herlings jedoch im Finish noch einen Weg vorbei. Der Schweizer Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer kam in Oldebroek auf P3 der Tageswertung (die kompletten Ergebnisse sind auf MyLaps abrufbar).

Herlings durfte sich somit als neuer Champion feiern lassen. In der 250er-Klasse dagegen sicherte Kay de Wolf (18) neben dem Tagessieg vor seinem Teamkollegen Roan van de Moosdijk auch den Dutch-Masters-Titel für Nestaan Husqvarna Factory Racing.

Am kommenden Wochenende wird die Motocross-WM mit dem Grand Prix von Lettland in Kegums fortgesetzt, bevor der Tross dann nach Teutschenthal weiterzieht. Herlings hat nach seinem Ausfall von Villars-sous-Écot (Probleme mit der Fußraste) aktuell 24 Punkte Rückstand auf den spanischen MXGP-WM-Leader Jorge Prado aus dem Red Bull GASGAS Factory Racing Team.