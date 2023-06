Supercross WM gastiert in Singapore 01.06.2023 - 17:42 Von Thoralf Abgarjan

© WSX Die Asienrunde der Supercross-WM findet in Singapore statt

Der Kalender der Supercross-WM 2023 wurde vervollständigt. Am 30.09. wird die WM erstmals in Singapore ausgetragen und damit Supercross auch in die Wachstumsmärkte Asiens bringen. Der Organisator der Formel-1 ist im Boot