Ken Roczen erwartet Familienzuwachs

Vor nunmehr knapp 3 Jahren wurde Ken Roczens erster Sohn Griffin geboren. Nun kündigt sich ein weiterer Familienzuwachs an. Als Roczens Sohn geboren wurde, hat es seiner Karriere einen Schub verliehen.

Sowohl Ken Roczen selbst als auch seine Gattin Courtney veröffentlichten schon während der letzten Tage und Wochen über die sozialen Medien Bilder, die seine Ehefrau im Zustand fortgeschrittener Schwangerschaft zeigen.

Vor knapp 3 Jahren kam Roczen erster Sohn Griffin zur Welt. Ken Roczen ist weithin als guter Familienvater bekannt. Wie auch sein Vater Heiko Klepka gegenüber SPEEDWEEK.com erklärte, nutzt der Supercross-Star jede freie Minute, um sich mit Griffin zu beschäftigen und sich um seine Erziehung zu kümmern. Als sein erster Sohn zur Welt kam, hat dieses Ereignis seiner Karriere einen deutlichen Schub verliehen.

Nach dem Hickhack um die FIM-Supercross-WM wird in den USA darüber spekuliert, ob der Deutsche eventuell doch an den Playoff-Runden der Supermotocross-Meisterschaften teilnehmen könnte. Mit seinem Sieg beim Supercross in Indianapolis wäre er in jedem Falle für die Playoff-Runden qualifiziert.

Nach seinem zweitägigen Kurztrip nach Deutschland ist Roczen bereits wieder in die USA geflogen, um sein Testprogramm fortzusetzen. Das zweite Event der Supercross-WM ist für den 30. September in Singapur avisiert.