Haiden Deegan (Yamaha) startet in Argentinien

Der umstrittene Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan wird zum zweiten Lauf der FIM Supercross-WM in Buenos Aires (Argentinien) in der SX2-Klasse an den Start gehen. Allerdings ist nur ein Einsatz geplant.

Am 8. November wird in Buenos Aires der 2. Lauf der FIM Supercross-WM ausgetragen. Der 19-jährige Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan wurde als Wildcard-Pilot der SX2-Klasse engagiert.

«Ich freue mich, zum ersten Mal mit der Supercross-WM ins Ausland zu gehen», erklärte 'Dangerboy'. Ich kann es kaum erwarten, neue Fans zu treffen und unsere Fangemeinde international zu vergrößern. Ich freue mich auf einige großartige Rennen. Argentinien - mach dich bereit!»

Tom Burwell, CEO der World Supercross Championship-Serie, ergänzt: «Haiden Deegan ist einer der meistdiskutierten Fahrer des Sports. Seine Entscheidung, in der Supercross-WM zu starten, ist eine massive Ansage. Es ist der Beweis, dass wir die Bühne sind, auf der die besten Fahrer der Welt sein wollen. Die Fans in Buenos Aires werden Geschichte miterleben, wenn Haiden als Teil unseres stärksten Fahrerkaders aller Zeiten startet.»