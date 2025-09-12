WSX: Vince Friese startet auf der Stark Varg MX
Vince Friese wechselt auf das Elektro-Motorrad
Das Team Stark Future gab ihr Fahrer-Lineup für die FIM Supercross-WM bekannt. Der in der US Szene wegen seiner rauen Gangart berüchtigte Vincent Friese wird das Team der E-Biker anführen. Friese war zuletzt vom Supercross zum US-Arenacross gewechselt, wo er auch die Meisterschaften gewann. Bei der FIM Supercross-WM war Friese von Anfang an dabei. Im ersten Jahr (2022) wurde er Gesamt-Dritter. 2023 und 2024 beendete er die WSX auf dem vierten Rang.
Die WSX-Supercross-WM schlägt mit der Einbeziehung der Elektromotorräder einen neuen Weg ein, der in der Motocross-WM vorerst kein Thema ist. Erst heute wurde bekannt, dass die ursprünglich für 2026 geplante Einführung einer Europameisterschaftsklasse für Elektromotorräder vorerst auf Eis gelegt wurde.
Wie das FIM-Reglement für E-Bikes gestaltet ist, können Sie in diesem Artikel nachlesen.
E-Bikes haben im Supercross Pilot-Charakter. Wir dürfen gespannt sein, wie diese Neuerung bei Fahrern, Teams und Fans angenommen wird.
WSX Stark Future:
SX1:
Vince Friese (USA)
Jorge Zaragoza (E)
SX2:
Michael Hicks (USA)
Lance Kobusch (USA)