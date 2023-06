SuperMoto IDM Lignieres: Weltmeister siegt souverän

Beim erstmaligen Start der SuperMoto IDM im schweizerischen Lignieres dominierte Weltmeister Marc-Reiner Schmidt (TM) souverän mit zwei Laufsiegen. Dahinter gab es reichlich Abwechslung.

Auf der wunderschönen Anlage in der Schweiz setze Marc-Reiner Schmidt (TM) bereits im Training eine überlegene Bestzeit. WM-Pilot Markus Class (Husqvarna) stürzte dagegen bereits in der ersten Runde mit einem technischen Defekt sehr heftig und blieb ohne Zeit. So musste er am Sonntag mit seinem Ersatzmotorrad vom letzten Startplatz ins Rennen. Hinter dem Weltmeister waren die Abstände wie gewohnt extrem eng. Nico Joannidis (TM) sicherte sich Platz zwei vor Eddie Frech (KTM) und Jan Deitenbach (Husqvarna). In der zweiten Reihe standen dann Bernhard Hitzenberger (AUT), Peter Mayerbüchler (beide Husqvarna), Collin Beischroth (TM) und Tim Szalai (FRA/Husqvarna).

Aufgrund der kurzen Startgerade in Lignieres ist dort die Pole-Position innen. So konnte sich beim Start zum ersten Lauf Hitzenberger aus Reihe zwei hinter Schmidt und Frech auf Platz drei schieben. Dann folgten Deitenbach, Joannidis und Mayerbüchler. Schmidt zog vorn auf und davon, auch Frech konnte schnell eine Lücke zu den Verfolgern auffahren. Erst bei Halbzeit gelang es Deitenbach, an Hitzenberger vorbei auf Rang drei zu ziehen. Joannidis stürzte kurz darauf, und Szalai wurde wegen einer defekten Auspuffanlage aus dem Rennen genommen. Kurz vor dem Ende bremste Hitzenberger seine Husqvarna aus, und Class, Mayerbüchler und Joannidis zogen vorbei auf die Ränge vier bis sechs. Schmidt, Frech und Deitenbach standen auf dem Laufpodium.

Im zweiten Lauf an der Spitze wieder ein einsamer Marc-Reiner Schmidt. Dahinter der diesmal besser gestartete Joannidis vor Hitzenberger, Frech, Mayerbüchler und Szalai. Deitenbach war beim Start die Drehzahl abgesackt und er kam nur auf Rang sieben aus der ersten Runde. Bis kurz vor dem Ende war Marcus Class bravourös bis auf Rang drei vorgestürmt, dann schnappte er sich auch noch Joannidis und wurde Zweiter. Frech war zwischenzeitlich auf Rang sechs zurückgefallen, zog aber zum Finale noch auf die vier vor. Mayerbüchler dann erneut auf Rang fünf vor Hitzenberger, Deitenbach und Mita Krasniqi (CH/TM). Pech erneuet für Tim Szalai, der nach einem heftigen Crash den zweiten Ausfall hatte.

Bei der nächsten Rennen in St.Wendel am 12. Juni setzt die S1 im Rahmen der DM aus, denn dort findet erstmals wieder ein WM-Lauf in Deutschland statt. Und so werden zahlreiche Akteure aus der IDSM einen Gaststart im S1GP wagen.

Alle Resultate.