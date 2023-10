SuperMoto-WM, Belgien: Schmidt gewinnt den WM-Titel

TM-Pilot Marc-Reiner Schmidt sicherte sich beim Finale im belgischen Mettet den dritten SuperMoto-WM-Titel in Folge. Der Österreicher Lukas Höllbacher (KTM) musste sich mit dem Vizetitel zufriedengeben.

Bereits ab dem Zeittraining begann der Kampf zwischen Marc-Reiner Schmidt und dem mit drei Punkten Rückstand angereisten Lukas Höllbacher. Am Ende war Höllbacher knapp vorn. Doch in der Superpole rutschte der Österreicher aus, so blieb ihm nur Platz 6 in der Startaufstellung, während Schmidt einen Extrapunkt für die Pole kassierte.

Zum Start des ersten Rennens hatten beide Piloten kurz Probleme, aber Schmidt übernahm schon in der ersten Runde die Führung. Höllbacher schnappte sich Gegner um Gegner und schloss die Lücke zum Spitzenreiter. Doch Schmidt erlaubte sich keine Fehler und gewann mit 0,6 sec vor Höllbacher. Rang 3 ging an den starken Rookie Andreas Buschberger (A/Husqvarna).

Im ‹Fast Race› nutzte Schmidt die Pole und brauste in Führung. Doch Höllbacher war schnell an seinem Hinterrad. Der TM-Pilot rutschte allerdings im Offroad aus, fiel auf Platz vier zurück und nun lag Höllbacher vorn. Schmidt kämpfte sich innerhalb von vier Runden wieder an den Spitzenreiter heran, bevor er erneut kurz zu Boden musste. Bis zur letzten Runde war er wieder hinter seinem Widersacher und dessen KTM. Einige Kurven vor dem Ziel ging Schmidt dann in Führung und gewann. Höllbacher war tief enttäuscht, denn er hatte sich in der letzten Runde einen Plattfuß eingefangen. So ging Schmidt mit komfortablen zehn Punkten Vorsprung in das Finale.

Im letzten Rennen brauste Höllbacher direkt in Front, wurde aber kurz darauf von Buschberger überholt. Doch der Rookie hielt sich nicht lange an der Spitze und stürzte. Jetzt war es der Italiener Elia Sammartin (TM), der die Spitze übernahm, gejagt von Höllbacher. Schmidt hielt sich taktisch zurück, verfolgte die Spitze, und absolvierte in aller Ruhe seine Joker-Lane. In der letzten Runde ging Höllbacher an Sammartin vorbei in Führung. Doch beide mussten noch in die Joker-Lane, und Schmidt brauste vorbei zum Sieg. Damit gewann er mit Maximalpunktzahl den letzten GP und holte seinen dritten WM-Titel in Folge.

Endstand der Supermoto-WM 2023

1. SCHMIDT Marc Reiner (D, TM) 429

2. HÖLLBACHER Lukas (A, KTM) 414

3. CHAREYRE Thomas (F, TM) 306

4. SAMMARTIN, Elia (I/TM) 293

5. BONNAL Steve (F, TM) 284