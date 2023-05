Auftakt Supermoto-DM: Der Weltmeister dominierte

Auf dem Schleizer Dreieck startete mit einem Rekordfeld die Saison der Supermoto-DM 2023. Marc-Reiner Schmidt (TM) sicherte sich erwartungsgemäß den Gesamtsieg vor Markus Class und Titelverteidiger Jan Deitenbach.

Mit 36 Teilnehmern war das Fahrerfeld in der deutschen Top-Klasse erstmals seit Einführung der seit 2015 geltenden Klasseneinteilung bis auf den letzten Platz gefüllt. Das sorgte schon im Qualifying für viel Hektik und Gedränge auf der Piste rund um die Startgerade des Schleizer Dreiecks. Hinter Favorit und Weltmeister Marc-Reiner Schmidt brachte Jan Deitenbach seine Husqvarna auf Platz 2 vor Markus Class und dem überraschenden Rookie Eddie Frech (KTM). Nico Joannidis (TM), Jannik Hintz (Yamaha), Tim Szalai (F/Husqvarna) und Bernhard Hitzenberger (A/Husqvarna) komplettierten die Reihe 2. Zwischen Position 2 und 8 lagen gerade mal 0,4 Sekunden.

Den Start zum ersten Lauf sicherte sich Deitenbach vor Schmidt und Class. Doch im ersten Linksknick erwischte Deitenbach den Leerlauf, konnte nur knapp einen Sturz vermeiden und Schmidt sowie Class gingen vorbei. Hinter Deitenbach reihten sich Hintz, Szalai und Joannidis ein. Eddy Frech musste im ersten Geländeteil zu Boden und fand sich am Ende des Feldes wieder. Schmidt und Class konnten sich schnell vom Rest des Feldes absetzen, und ab Runde 3 zog Schmidt auch Class davon. Um Rang 3 tobte über das ganze Rennen ein harter Kampf. Doch Routinier Deitenbach widerstand den zahlreichen Angriffen seiner Verfolger Hintz, Szalai und Joannidis sicherte sich Rang 3. Simon Vilhelmsen (DK/KTM), Peter Mayerbüchler (Husqvarna), Randy Götzl (CH/Yamaha) und Mita Krasniqi (CH/TM) komplettierten die Top-Ten.

Auch in Lauf 2 ging der Holeshot an Deitenbach vor Schmidt und Class. Diesmal brauchte Schmidt bis zum Ende der ersten Runde, um die Führung zu übernehmen. In Runde 2 zog auch Class im Offroad-Teil vorbei, aber da hatte Schmidt schon fast zwei Sekunden Vorsprung. Nach Runde 6 tauchte Class als Leader auf. Schmidt war kurz ausgerutscht, eroberte aber drei Runden später wieder die Spitze und zog erneut davon. Um Rang 3 ging es wieder eng zu. Deitenbach hatte diesmal Joannidis und den erst 18-jährigen Eddy Frech im Nacken. Drei Runden vor dem Ende hatte Deitenbach eine kleine Lücke aufgetan, als im Offroad ein Überrundeter direkt vor ihm stürzte. Deitenbach konnte nicht ausweichen und überrollte den gestürzten Piloten, zum Glück ohne Folgen. Auch Joannidis musste hart abbremsen, und so zog Frech auf der Außenlinie vorbei an den beiden auf Platz 3. Schmidt gewann erneut vor Class und dem überglücklichen Frech. Deitenbach musste sich enttäuscht mit Rang 4 in diesem Lauf zufriedengeben vor Joannidis, Hintz, Szalai, Vilhelmsen, Hitzenberger und Mayerbüchler.

Erstmals konnte das Geschehen komplett im Livestream auf YouTube verfolgt werden und fand viel Zuspruch. Runde 2 der Supermoto-DM startet am letzten Mai-Wochenende im Schweizer Lignieres.



