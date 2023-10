Supermoto-DM: Marc-Reiner Schmidt erobert den Titel

Beim Finale der Supermoto-DM in der Motorsport Arena Oschersleben wurde Marc-Reiner Schmidt (TM) mit einem Doppelsieg neuer Deutscher Meister. Nico Joannidis und Jan Deitenbach begleiteten ihn aufs Meisterpodium.

Bereits in der Quali gab Marc-Reiner Schmidt den Ton an und blieb als einziger Pilot unter einer Minute. Der gesundheitlich angeschlagene Jan Deitenbach arbeitete sich knapp an diese Schallmauer heran und wurde Zweiter vor Rookie Eddy Frech (KTM) und Nico Joannidis. Jan Ulmen (TM), Tim Szalai (Husqvarna), Colin Beischroth (TM) und Evzen Fila (KTM) bildeten Reihe 2.

Beim Start zum ersten Lauf schob sich schon fast erwartungsgemäß Holeshot-King Deitenbach vor Schmidt in Front. Der konterte jedoch früh und übernahm die Führung. Da es in der Startkurve einen Crash im Mittelfeld mit zahlreichen Fahrern gab, wurde noch in der ersten Runde die rote Flagge gezeigt.

Auch beim Restart brauste Deitenbach in Führung, dahinter Schmidt, Szalai und Frech. Schmidt ging erst im Offroad-Teil an die Spitze und setzte sich auch sofort etwas ab. Dahinter erhöhte Szalai den Druck auf Deitenbach. Beim Überholversuch nach drei Runden rutschte der Franzose kurz aus und musste zu Boden. Jetzt drehte Deitenbach auf und robbte sich mit Rundenzeiten unter einer Minute bis auf eine halbe Sekunde an Schmidt heran. Der musste reagieren, legte ebenfalls Qualizeiten hin und hob den Abstand wieder auf über eine Sekunde. Frech und Joannidis konnten das Tempo nicht ganz mitgehen, während sich Szalai nach dem Sturz wieder auf Platz 5 vorarbeitete. Zum Ende hatte Deitenbach dann zweimal etwas Pech beim Überrunden, Schmidt war jetzt deutlich auf Siegkurs. Drei Runden vor dem Ende brachen die Rundenzeiten von Deitenbach ein und Frech konnte Platz 2 übernehmen. Deitenbach rettet knapp Rang 3 vor Joannidis, Szalai und Beischroth über den Zielstrich. Schmidt stand damit vor dem abschließenden Rennen bereits als neuer Meister fest. Bei Deitenbach stellte man am Ende ein Problem mit dem Hinterreifen fest.

Auch der Start zum letzten Lauf der Saison ging an Deitenbach vor Schmidt, Joannidis, Frech und Szalai. Zwei Kurven hielt Deitenbach dagegen, dann war Schmidt vorbei und zog auch sofort etwas davon. Dahinter bestimmte Szalai die Action. Erst schnappte er sich Frech, dann ging er mit einem kernigen Manöver an Joannidis vorbei und machte Jagd auf Deitenbach. Nach zehn Minuten durfte Szalai an Deitenbach vorbei auf Rang 2, während sich dahinter Frech Platz 4 von Joannidis schnappte. Deitenbach blieb an Szalai dran, während Frech den Abstand zu den Podestplätzen nicht verringern konnte. Zwei Minuten vor dem Ende traf das Duo Szalai und Deitenbach auf eine ganze Gruppe von zu überrundenden Piloten. Deitenbach hatte die bessere Idee bei der Linienwahl und schob sich wieder auf Platz 2. So blieb es trotz aller Anstrengungen von Szalai bis ins Ziel. Schmidt holte sich seinen zehnten Saisonsieg und wurde anschließend als Meister gefeiert. Joannidis sicherte sich mit Platz 5 den Vizetitel und Deitenbach Bronze. Eddie Frech durfte sich als Vierter über den Titel «Rookie des Jahres» freuen.



