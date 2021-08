Most, Lauf 1: KTM-Sieg, Chris Stange in den Punkten

Absolut überlegen gewann KTM-Pilot Victor Steeman den ersten Lauf der Supersport-WM 300 auf dem Autodrom Most. Im ansonsten spannenden Rennen holte Chris Stange einen WM-Punkt.

Wie schon in Assen hatte sich KTM-Pilot Victor Steeman auch in Most die Pole-Position gesichert. neben dem Niederländer starteten der Tscheche Oliver König und Adrian Huertas aus der ersten Reihe.

Im ersten Rennen setzte sich frühzeitig eine Sechser-Gruppe ab und machte die Podestplätze unter sich aus. Mit dabei war Lokalmatador König (Kawasaki, Bahatin Sofuoglu (Yamaha) und Pole-Setter Steeman. Der KTM-Pilot führte das Rennen die meiste Zeit und nutzte die Positionskämpfe hinter sich für einen erfolgreichen Ausreißversuch. Nach fünf Runden hatte der Niederländer bereits ein Polster von 1,8 sec – genug, um seinen Verfolgern keinen Windschatten mehr zu spenden.



Mit den schnellsten Rundenzeiten fuhr Steeman für das sächsische Team Freudenberg einen dominanten Sieg ein. Es ist der erste KTM-Sieg in der Supersport-WM 300 seit Luca Grünwald in Assen 2018.

Den spannenden und unterhaltsamen Kampf um die übrigen Podestplätze entschieden König (2.) und Samuel Di Sora (Kawasaki/3.) für sich. Wegen Überfahrens der Streckenmarkierung wurde Di Sora aber nachträglich auf Platz 4 zurückgestuft, Platz 3 bekam Alejandro Carrion (Kawasaki) zugesprochen.



König ließ sich auf der Auslaufrunde von seinen Landsleuten wie der Sieger feiern – er ist das erste Podium eines Tschechen in der Nachwuchsserie.



Weltmeister Jeffrey Buis (Kawasaki) kam auf der siebten Position ins Ziel, WM-Leader Adrian Huertas (Kawasaki) wurde Achter.

An seinem zweiten Rennwochenende in der 300er-WM mit Kawasaki holte Chris Stange im ersten Lauf als 15. seinen ersten WM-Punkt.



Ein schweres Wochenende erwischt Ana Carrasco, die nur als 24. ins Ziel kam.