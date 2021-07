Assen: Huertas und Booth-Amos holen die Siege

Trotz Pole-Position verpasste Freudenberg KTM-Pilot Victor Steeman bei seinem Heimrennen in Assen das Podium. Die Siege räumten die Kawasaki-Piloten Adrian Huertas und Tom Booth-Amos ab. Enttäuschung für Chris Stange.

Mit Victor Steeman startete beim 300er-Meeting in Assen ein Lokalmatador von der Pole – und erstmals seit Jerez 2019 wieder eine KTM RC390R. Mit den Rennsiegen hatte der Freudenberg-Pilot nichts zu tun: In beiden Rennen wurde der Niederländer als Achter gewertet, wenn auch nur mit geringen Rückständen.

Die Rennen waren typisch für die Nachwuchsserie von Windschattenduellen geprägt, in jeder Kurve wechselten die Positionen. Die Spitzengruppe umfasste bis zu 15 Piloten, die innerhalb 2 Sekunden um jeden Zentimeter Asphalt kämpften. Nicht alle schafften es bei beinharten Positionskämpfen bis ins Ziel.



Am Samstag erwischte es unter anderem Ana Carrasco, dazu erhielt die Spanierin im zweiten Rennen eine Strafe wegen Überschreitung des Track-Limits und kam nur als 15. in die Wertung. Am Sonntag rutschte mit Bahattin Sofuoglu ein prominenter Yamaha-Pilot aus.

An der Spitze tummelten sich in beiden Rennen überwiegend die Kawasaki-Piloten vom dominierenden belgischen Team MTM. Am Samstag sicherte sich WM-Leader Adrian Huertas den Sieg und mit Platz 5 im zweiten Lauf konnte der Spanier seine Führung in der Gesamtwertung auf nun 18 Punkte ausbauen. Ein erfolgreiches Heimrennen absolvierte auch Weltmeister Jeffrey Buis mit den Plätzen 3 und 4. Buis und Huertas verpassten im zweiten Rennen das Podium, weil auch ihnen die Überschreitung des Tracks-Limits nachgewiesen werden konnte.



Den Sieg im zweiten Lauf holte der Brite Tom Booth-Amos vom niederländisch-deutschen-Team RT Motosports by SKM.

Chris Stange, der bei 2R Kawasaki ex-Weltmeister Marc Garcia ersetzt, stürzte im ersten Rennen und verzichtete auf das zweite Rennen.