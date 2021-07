Jubel bei Freudenberg KTM: Steeman auf Startplatz 1

Victor Steeman aus dem deutschen Team Freudenberg KTM setzt seinen Höhenflug beim Heimrennen in Assen fort: Nach der Bestzeit am Freitag war der Niederländer auch Schnellster im Qualifying.

Victor Steeman ist bislang der dominierende Fahrer auf dem TT Circuit in Assen. In der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 belegte der 21-Jährige am Freitag mit für die 300er-Klasse riesigem Vorsprung von 0,284 sec auf Bahattin Sofuoglu den ersten Platz.



Auch im Qualifying war der Niederländer aus dem Team Freudenberg KTM unschlagbar: Mit 0,170 sec Vorsprung auf Weltmeister Jeffrey Buis eroberte er seine zweite Pole-Position nach Jerez 2019, damals ebenfalls auf einer RC390R des sächsischen Teams.

Teameigentümer Michael Freudenberg ließ seiner Freude beim Treffen mit SPEEDWEEK.com freien Lauf: «Wir arbeiten so intensiv miteinander, mit dem Victor macht das Riesenspaß. Wir verstehen uns im Team, wir sind ja nur vier Mann. Die Emotionen sind einfach, locker und leicht, auch die Datenauswertung macht Spaß. Wir haben für heute noch mal ein paar Änderungen vorgenommen, ich war mir sicher, dass es funktioniert. Dass es so klappte, ist fantastisch!»



Neben Steeman und Buis wird WM-Leader Adrian Huertas aus der ersten Reihe in die beiden Rennen gehen. Ana Carrasco qualifizierte sich als 13., WM-Rückkehrer Chris Stange wurde 26. – er stürzte in seiner finalen Runde.