SSP-WM 300 in Assen: Wildcards für Molenaar Kawasaki

Molenaar Kawasaki tritt in der 300er-Weltmeisterschaft an

Eigentlich ist Molenaar Racing in der IDM unterwegs. Das Meeting der Supersport-WM 300 in Assen möchte sich das niederländische Kawasaki-Team aber nicht entgehen lassen und erhielt zwei Wildcards.

Molenaar Racing hat einen klangvollen Namen in der Motorsport-Szene. Mit dem Japaner Haruchika Aoki gewann das vom ehemaligen Rennfahrer Arie Molenaar geführte Team die 125er-WM 1995 und 1996. Weitere namhafte Piloten waren Jürgen van den Goorbergh, Randy Krummenacher und Luis Salom.

2011 aufgelöst, wurde das niederländische Team 2020 in der Supersport-300 wiederbelebt. Bei seinem Heimrennen in Assen ist Molenaar seit 2021 Gaststarter in der Weltmeisterschaft. Die Pläne für dieses Jahr stehen bereits fest.

Nur zwei Wildcards je Rennwochenende werden in der 300er-WM vergeben, beide wurden vom niederländischen Verband KNMV an Molenaar vergeben. Als Piloten kommen Thom Molenaar und Sven Doornenbal zum Zuge – der dritte Pilot, Senna van den Hoven, geht leer aus.

Im Winter testete Molenaar Racing, gemeinsam mit dem 300er-Weltmeister von 2020, Jeffrey Buis, in Jerez, Almeria und Cartagena.