Freudenberg KTM: Neues Design und noch mehr Support

Das Team Freudenberg steht mit Dirk Geiger und Lennox Lehmann in den Startlöchern für die Supersport-WM 2023. Um die Zusammenarbeit mit KTM zu präsentieren, erhält die brandneue KTM RC 390 R ein frisches Design.

Noch gut einen Monat müssen sich die Nachwuchsfahrer der Supersport 300-Weltmeisterschaft gedulden, bevor am 8. April in Aragón der Startschuss für die Saison 2023 fällt. Dem Team Freudenberg steht ein aufregendes Jahr bevor. Dabei dürfen sich Lennox Lehmann und Dirk Geiger nicht nur auf die neue KTM RC 390 R freuen, sondern erhalten zusätzliche Unterstützung seitens des österreichischen Werkes. Diese Partnerschaft spiegelt sich auch im diesjährigen Bike-Design wider. Das KTM-Orange ist nun die dominierende Farbe, die sich auch in den Kombis der Fahrer und in der Boxenausstattung wiederfinden lässt.

Teamchef Carsten Freudenberg zeigte sich dankbar über die Unterstützung aus Mattighofen. «Dass wir die Zusammenarbeit mit KTM nach den vielen Jahren nochmal deutlich intensivieren konnten, macht mich stolz und dankbar. Dankbar für die Wertschätzung und das Vertrauen, das KTM uns entgegenbringt. Wir öffnen ein neues Kapitel in unserer Teamgeschichte und werden in Orange an den Start gehen.»

Neben den optischen Veränderungen gab es weitere Anpassungen, wie Freudenberg berichtete: «Wir sind außerdem auf der Technikebene enger zusammengerückt, so war auch WP-Suspension in die Entwicklung der Fahrwerke eingebunden. In der kommenden Saison wird uns ein eigener WP-Techniker an der Rennstrecke unterstützen, das ist wirklich großartig.»

Der erste Rollout auf der neuen RC 390 R erwartet die beiden Freudenberg-KTM-Piloten Anfang März, wo das Team ihm Rahmen des IDM-Tests in Aragón die ersten Test-Kilometer abspulen wird.