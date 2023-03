Neue KTM RC390: Erfolgreiches Roll-out in Aragon

Freudenberg KTM hatte an den drei Testtagen viel zu tun

Dirk Geiger in Aragon

Mit einer überarbeiteten RC390 wird KTM in der diesjährigen Supersport-WM 300 angreifen. Die Freudenberg-Piloten Dirk Geiger und Lennox Lehmann glänzten beim Roll-out im MotorLand Aragon mit starken Rundenzeiten.

Das sächsische Team Freudenberg ist der verlängerte Arm von KTM in der Supersport-WM 300. Die Entwicklung der für 2023 neuen RC390 wird gemeinsam vorangetrieben, als Fahrer kommen mit Dirk Geiger und Lennox Lehmann zwei Deutsche zum Einsatz.

Über den Winter erhielt das Motorrad den letzten Schliff, das Roll-out erfolgte am 13. März im Rahmen des dreitägigen IDM-Tests im MotorLand Aragon. Mit dabei waren auch Walid Khan und Dustin Schneider aus der nationalen Serie.

Bei idealen Wetterbedingungen spulten die KTM-Piloten viele Runden ab, in 2:06,581 min fuhr Geiger die schnellste Zeit der anwesenden 300er-Teilnehmer.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr im vergangenen Jahr Yamaha-Pilot Marc Garcia in 2:06,263 min, für die absolut beste Zeit sorgte 2020 Bahattin Sofuoglu mit der Yamaha R3 in der Superpole-Session in 2:05,739 min.

«Das war das Roll-out mit dem neuen Motorrad», sagte Teamchef Carsten Freudenberg gegenüber SPEEDWEEK.com. «An den drei Tagen hat jeder unserer vier Fahrer über 750 km auf der Strecke abgespult. Wir hatten einen eigenen Fahrwerkstechniker von WP dabei, der uns verschiedene Set-ups zur Verfügung gestellt und mit den Jungs gearbeitet hat. Wir hatten viel zu tun, aber es war sehr lehrreich. Die Jungs haben auch einen super Job gemacht. Die Rundenzeiten waren auf WM-Niveau im Bereich der Pole-Position.»