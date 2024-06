Nur Marco Gaggi setzte sich bei der IDM in Most durch 24.06.2024 - 09:33 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Marco Gaggi bereitete sich bei der IDM in Most auf das Rennwochenende in der 300er-WM vor

Vor der seriennahen Weltmeisterschaft in Most nahmen unter anderen 300er-Pilot Marco Gaggi (Yamaha) sowie Marcel Brenner (Kawasaki) aus der Supersport Next-Generation an der IDM auf der tschechischen Piste teil.