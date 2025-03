Für die letzte SSP-WM 300: Yamaha bringt eine neue R3

Obwohl die diesjährige Supersport-WM 300 die letzte sein wird, ließ Yamaha als einziger Hersteller ein neues Motorrad homologieren. Was an der 2025er-Version der R3 anders ist.

2017 wurde die erste Saison der Supersport-WM 300 ausgefahren und von Marc Garcia auf Yamaha R3 gewonnen. Schnell hat sich die Nachwuchsserie zu einer beliebten Ergänzung der seriennahen Weltmeisterschaft etabliert, denn die Rennen sind in den meisten umkämpft und spannend bis in die letzte Runde.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen aber bereits seit Mitte 2024, dass es ab 2026 eine neue Serie als Unterbau von Supersport- und Superbike-WM geben wird. In diesem Jahr findet also die letzte Saison statt und die Hersteller reagieren ganz unterschiedlich darauf.

Während sich Kove Moto zurückzieht, um sich auf die neue Sportbike-WM vorzubereiten und Kawasaki die Homologation der Ninja 400 verlängert, ließ Yamaha die aktualisierte R3 für den Einsatz in der finalen Saison homologieren.

Auf den ersten Blick fällt die mit Winglets ausgestattete Verkleidung auf. Ob dies in der kleinen Klasse einen vergleichbaren Effekt hat wie in den leistungsstärkeren Kategorien, bleibt abzuwarten – sicher nicht zur Reduzierung der Wheelie-Neigung in der Beschleunigungsphase, wohl aber um den Anpressdruck der Front in Schräglage zu erhöhen. Ins Heck eingelassene Flügel sollen zudem den Luftwiderstand reduzieren.

Auch am Motor wurde gearbeitet, hinsichtlich der Eckdaten mit 42 PS aus 321 ccm ändert sich hier aber nichts Entscheidendes.