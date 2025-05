Smilla Göttlich (13): Vom Podest ins WM-Fahrerlager

Aktuell absolviert die letztjährige Gesamtdritte (mit einem Rennen weniger) des KTM Junior Cup powered by ADAC, Smilla Göttlich, ihr verpflichtendes Schülerpraktikum. Ihre Wahl fiel auf ihr diesjähriges Rennteam.

Auch für Smilla Göttlich steht als Schülerin der achten Klasse der Schkola Oberland derzeit ein zweiwöchiges Praktikum auf dem Programm. Dieses absolviert die noch bis zum 20. Mai 13-Jährige aus Eibau in der Lausitz bei ihrem diesjährigen ADAC-Junior-Cup-Rennteam Freudenberg KTM Paligo Racing, respektive dem Motorrad- und Autoservice Freudenberg im sächsischen Bischofswerda.

Dass sie dort gelandet ist, war nicht ihr ursprünglicher Plan, denn zunächst suchte sie sich was in der Nähe ihres Wohnorts, was idealerweise fußläufig oder zumindest mit Bus und Bahn gut zu erreichen gewesen wäre. «Ich wollte ursprünglich in einer Werbefirma, mit der wir zusammenarbeiten, das Praktikum machen, aber das war nicht möglich. Ich hätte es auch in der Spedition meiner Eltern machen können, aber das hebe ich mir für nächstes Jahr auf, wenn ich vier Wochen Praktikum machen muss. Dann haben wir uns gesagt, warum nicht mal bei Freudenberg fragen», erklärte Smilla Göttlich die Umstände im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Gesagt getan. Dazu ihr Teamchef Carsten Freudenberg: «Als die Anfrage von Smilla kam, habe ich sofort zugestimmt. Ich finde es gut, wenn sie Interesse an praktischer Arbeit an Fahrzeugen hat. Und ein gewisses technisches Verständnis wird ihr als Rennfahrerin nicht schaden.»

Das sieht sie selbst ebenso: «Es war mein Wunsch, so was zu machen, damit ich auch selbst mal schrauben kann. Bisher hat mein Papa an meinen Motorrädern alles selbst gemacht und mich eigentlich auch nicht rangelassen. Putzen ja, aber ansonsten hat Papa alles gemacht. Ich denke nun aber, dass ich durch das Praktikum ein größeres Verständnis bekomme, was beim Rennen fahren unter mir passiert. Natürlich hatte ich schon Vorkenntnisse, aber ich denke, dass ich schon einiges dazugelernt habe, beziehungsweise noch lernen werde.»

Wenngleich ihr die Mechanik besonders gefällt und sie dieser gegenüber der Elektronik klar den Vorzug gibt, wird sie perspektivisch wohl doch eher im Büro landen. «Später würde ich gern als Speditionskauffrau bei meinen Eltern arbeiten, was mich auch interessiert. Aber ich muss sagen, dass mir auch das Praktikum bei Freudenberg viel Spaß macht, und schmutzige Hände machen mir nichts aus.»

Sieg in Oschersleben

Im Rahmen des IDM-Auftakts in der Motorsport Arena Oschersleben war Smilla nicht nur am Schrauben, sondern auch am Fahren und setzte gleich ein Ausrufezeichen. Mit viel Einsatz, Konstanz und Rennintelligenz sammelte sie nicht nur wichtige Punkte, sondern zeigte auch eindrucksvoll, dass in der Saison 2025 mit ihr zu rechnen ist.

In einem engen Qualifying sicherte sie sich eine hervorragende Ausgangsposition: Die Pole-Position für das erste Rennen der Saison. Dort überzeugte sie mit einem konzentrierten und fehlerfreien Rennen, kämpfte bis zum Zielstrich und gewann. «Ein gelungener Auftakt», waren sich alle einig.

Am Sonntag knüpfte Smilla nahtlos an ihre starke Leistung an. Von Beginn zeigte sie eine entschlossene Fahrweise, etablierte sich in der Spitzengruppe und mischte konstant im Kampf um das Podium mit. Selbst eine Rennunterbrechung brachte sie nicht aus dem Rhythmus. Mit viel Übersicht und Kampfgeist eroberte sie am Ende einen hervorragenden zweiten Platz.

«Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Herausforderungen», meinte sie nach der doppelten Siegerehrung. Dafür muss Smilla Göttlich nicht lange warten. Denn am kommenden Wochenende geht es weiter mit dem Praktikum: In Most wird sie beim Team Freudenberg mithelfen, das dort in der Supersport-300-WM unterwegs ist. Neben WM-Leader Jeffrey Buis wird erstmals der Österreicher Jakob Rosenthaler als Ersatz für den verletzten Phillip Tonn auf der KTM R 390 R fahren, der am vergangenen Wochenende noch in Le Mans in der Moto3-WM am Start war.