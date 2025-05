Most, Lauf 1: Kawasaki-Sieg – Desaster für KTM

Der erste Sieg in Most ging an Kawasaki

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Most gingen die Freudenberg-KTM-Piloten nach Stürzen leer aus. Den Sieg beim rein spanischen Podium holte Julio Garcia (Kawasaki).

In der Superpole am Freitag hatte sich mit Humberto Maier ein Yamaha-Pilot die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Most gesichert. Neben dem Brasilianer nahmen die beiden spanischen Kawasaki-Piloten David Salvador und Julio Garcia Aufstellung. Erst in der dritten Reihe auf Platz 9 war die beste KTM von Jakub Rosenthaler zu finden. Assen-Doppelsieger Jeffrey Buis qualifizierte sich als Elfter.

Der Rennstart um 15:15 Uhr Ortszeit zog eine dichte und dunkle Wolkendecke über das Autodrom Most, weshalb sich die 16 Grad Celsius bei einem frischen Wind kühler anfühlten. Im Laufe des Rennens tröpfelte es, was sich aber nicht wesentlich bemerkbar machte.

Nach einer engagierten Anfangsphase mischten die Freudenberg-Piloten an der Spitze mit, doch bereits in Runde 3 verabschiedete sich Rosenthaler mit einem High-Speed-Crash aus dem Rennen. Der Österreicher und seine KTM schlugen heftig in der Airfence ein, der 18-Jährige blieb unverletzt.

Typisch für die umkämpfte Serie gab es viele Überholmanöver und Führungswechsel in der Spitzengruppe. In den schnellen Passagen schob sich das Feld durch Windschatten immer wieder zusammen. Bis zu 13 Piloten fuhren innerhalb nur 2 sec, meistens weniger.

Bis zum Ende blieb das Rennen völlig offen. In der letzten Runde stürzte Buis beim Anbremsen der ersten Kurve, in der letzten Kurve auch noch Daniel Mogeda (Kawasaki). In einem spannenden Finale sicherte sich Garcia vor seinem Kawasaki-Teamkollegen Salvador sowie Benat Fernandez mit der einzigen Kove den Sieg.

So lief das Rennen:

Start: Torres vor Garcia in die erste Kurve. Rosenthaler reiht sich als Siebter ein, dahinter Buis. Turecek und Zannini stürzen.



Runde 1: Garcia und Torres eine Sekunde vor den Verfolgern. Rosenthaler prescht aus dem Windschatten auf Platz 3.



Runde 2: Buis (3.) und Rosenthaler (4.) mischen vorn mit. Salvador (9.) in 1:46,242 min mit der schnellsten Rennrunde.



Runde 3: Die Top-2 wurden wieder eingefangen. Rosenthaler stürzt in Kurve 13 auf P4 liegend und kracht mit hoher Geschwindigkeit in die Airfence ein.



Runde 4: Es fallen einige Tropfen.



Runde 5: Fernandez und Salvador führen zeitweise. Die Spitzengruppe reicht bis Platz 12.



Runde 6: Buis (7.) scheint sich auf das Mitfahren und Beobachten zu beschränken.



Runde 7: Die Tropfen werden mehr, vor allem im letzten Sektor. Die Rundenzeiten sind jedoch weiter schnell. Die Top-12 innerhalb 1,1 sec.



Runde 8: Fernandez mit der einzigen Kove ist immer in den Top-4 platziert.



Runde 9: Buis Fünfter. Von hinten schließt Lokalmatador Petr Svoboda (13.) zur vorderen Gruppe auf.



Runde 10: Die Ellbogen werden ausgefahren.



Runde 11: Buis hat die Führung übernommen, fährt aber als Vierter über die Linie.



Letzte Runde: Garcia gewinnt . Buis stürzt beim Anbremsen der ersten Kurve.