Beschert Jeffrey Buis KTM den letzten 300er-Titel?

In der letzten Saison der Supersport-WM 300 stehen die Chancen von KTM auf den Gewinn der Nachwuchsserie so gut wie nie zuvor. Die Bilanz von WM-Leader Jeffrey Buis ist beeindruckend, ist aber auch nicht ohne Makel.

Die Supersport-WM 300 gilt seit jeher als spannend und umkämpft, was der aktuelle Stand der Gesamtwertung bestätigt. Denn nach drei Meetings hat Jeffrey Buis (KTM) als WM-Leader mit 100 Punkten nur drei und vier Punkte mehr als seine schärfsten Rivalen Julio Garcia (Kawasaki) und Benat Fernandez (Kove).

Neben dem hervorragenden taktischen Gespür des zweifachen Weltmeisters sind diese Erfolge auch der RC390R zuzuschreiben. Die Einzylinder-KTM ist 2025 mit der Konkurrenz aus Asien absolut auf Augenhöhe, was in Vergangenheit nicht in dem Maße der Fall war.

Beeindruckend: Der Niederländer gewann vier der bisher sechs Rennen, seine WM-Gegner jeweils nur einen. «Zu Beginn war das zweite Rennen wegen des Wetters etwas chaotisch, am Ende sind aber praktisch alle mit Slicks gestartet», erzählte Buis nach seinem jüngsten Sieg am vergangenen Wochenende im zweiten Lauf in Most. «Ab der dritten Runde war der Asphalt auch komplett trocken, nur auf manchen Kerbs war es noch etwas rutschig. Ich versuchte, möglichst weit vorn zu bleiben – und das habe ich hinbekommen und es wurde ein Sieg!»

Um sich am Ende der Saison seinen dritten und KTM den ersten WM-Titel zu sichern, muss der Freudenberg-Pilot allerdings seine Fehlerquote minimieren. Den wäre der 23-Jährige in zwei Rennen gestürzt, wäre sein Vorsprung in der Gesamtwertung bedeutet größer. «Der Sieg war wichtig, nachdem ich im ersten Rennen einen kleinen Fehler gemacht habe und etwas zu spät auf der Bremse war», musste Buis zugeben. «Nach dem Sturz am Samstag musste ich mich mental umstellen und behielt einen kühlen Kopf. Misano wird schwieriger für uns. Wir haben dort nicht getestet – vielleicht machen wir es ja noch – und müssen uns zuerst eine gute Abstimmung erarbeiten.»