Most, Lauf 2: KTM-Sieg vor Kove und Yamaha

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Most war umkämpft bis in die letzte Runde. Mit dem Sieg holte sich KTM-Aushängeschild Jeffrey Buis die Führung in der Gesamtwertung zurück. Rosenthaler in den Punkten.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen basiert seit vergangenem Jahr nicht allein auf dem Ergebnis der Superpole, sondern für die Top-9 auf den schnellsten Rundenzeiten aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 gilt wieder die Reihenfolge des Qualifyings. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Aus der ersten Reihe startete somit David Salvador (Kawasaki), Matteo Vannucci (Yamaha) und Humberto Maier (Yamaha). Vannucci war in der Superpole nur 13. und im ersten Lauf Fünfter. Leicht verbessert Jeffrey Buis (KTM) auf Startplatz 7, dafür ging es für seinen temporären Teamkollegen Jakob Rosenthaler zurück auf Position 11. Beide KTM-Piloten waren am Samstag gestürzt.

Noch auf der Aufwärmrunde wurde der erste Start wegen einsetzenden Regens abgebrochen. Es war allerdings nur ein kurzer Schauer und manch Pilot spekulierte darauf, dass der Asphalt schnell trocknen würde und blieb auf Slicks – es war die richtige Entscheidung. Mit einer Verzögerung von 15 Minuten wurde der zweite Lauf über zehn Runden um 15:30 Uhr gestartet.

Trotz der zu Beginn schwierigen Bedingungen gab es in der ersten Runde keine Stürze. Nach einem perfekten Start kam Buis als Führender aus der ersten Schikane, aber typisch für die Nachwuchsserie änderten sich die Positionen in jeder Kurve. Viele Piloten führten das Rennen zeitweise an, unter anderem David Salvador (Kawasaki), Humberto Maier (Yamaha), Julio Garcia (Kawasaki) und Benat Fernandez (Kove).

Zu Beginn der letzten Runde hatte Buis einmal mehr das beste taktische Gespür und behauptete bis zur Zielkurve die Führung. Im Sprint zur Linie behielt der KTM-Pilot knapp die Nase vorn und holte sich den Sieg. Der zweifache 300er-Weltmeister sah 0,045 sec vor Fernandez und 0,095 sec vor Maier das karierte Tuch.

Nach einem verhaltenen Start entwickelte sich das Rennen für Jakob Rosenthaler positiv, bis der Österreicher in Kurve 1 den Notausgang nehmen musste und aus den Top-10 herausfiel. Durch einen Sturz von drei Piloten verlor der Tonn-Ersatz dann endgültig den Anschluss an die vordere Gruppe und wurde mit 3,8 sec Rückstand 12.

So lief das Rennen:

Start: Salvador vor Fernandez, Thompson und Buis in die erste Kurve. Rosenthaler auf 13.



Runde 1: Buis Dritter auf der Linie. Rosenthaler in den Top-10.



Runde 2: Die Top-11 innerhalb 0,7 sec.



Runde 3: Buis führt. Schnellste Runde Bartolini (8.) in 1:47,528 min.



Runde 4: Sturz Novotny. Die Sonne kommt wieder raus.



Runde 5: Buis hält sich konstant in den Top-5. Rosenthaler hat sich in die Top-10 vorgearbeitet. Schnellste Runde Gennai (17.) in 1:46,930 min



Runde 6: Die Top-10 innerhalb 0,8 sec. Maier führt, Buis Zweiter.



Runde 7: Rosenthaler wäre beim Anbremsen der ersten Kurve fast gestürzt und nimmt den Notausgang – der Österreicher fällt zurück auf Platz 13.



Runde 8: Buis und Fernandez setzen sich leicht ab. Schnellste Runde Mulya (13.) in 1:46,606 min.



Runde 9: Maier fährt vor Buis und Fernandez. Sturz von Risueno, Bartolini und Ibidi reißt eine Lücke zu Rosenthaler auf Platz 11 auf.



Letzte Runde: Buis attackiert zum besten Zeitpunkt und gewinnt vor Fernandez und Maier. Rosenthaler Zwölfter. Schnellste Runde Garcia (5.) in 1:46,437 min.