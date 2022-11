Starkes Fahrerfeld beim ADAC SX in Stuttgart erwartet

Die Supercross-Hallensaison beginnt am kommenden Freitag und Samstag in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle von Stuttgart mit starken Fahrerfeldern in beiden Klassen, die an beiden Abenden spannende Rennaction garantieren.

Nach zweijähriger Pause findet am 4. und 5. November in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle das legendäre ADAC Supercross Stuttgart statt. Am Startgatter stehen zahlreiche prominente Fahrer, wie der 7. der Supercross-WM, Cedric Soubeyras (Honda aus Frankreich), der Motocross-Weltmeister des Jahres 2014, Jordi Tixier aus Frankreich sowie Ryan Breece aus den USA, der 2019 den Titel «König von Stuttgart» holen konnte. Außerdem am Start: Tyler Bowers (Kawasaki) aus den USA und Maxime Desprey (Yamaha), der ebenfalls in der internationalen Supercross-Szene ein großer Name ist. Die deutschen Fans werden natürlich Stefan Ekerold (Husqvarna) kräftig anfeuern.

Auch die SX2-Klasse von Stuttgart ist hochkarätig besetzt: Der Franzose Thomas Do (Honda) war nicht nur in Frankreich erfolgreich, sondern sammelte auch in der US-Premiumliga Erfahrungen – wie auch Dominique Thury (Yamaha) aus Schneeberg. Die Konkurrenz aus Frankreich ist auch diesmal wieder besonders stark: Yannis Irsuti (Kawasaki) und Julien Lebeau (Kawasaki) werden um Top-Platzierungen kämpfen.

Vorläufige Starterliste SX1 *):

#1 - Ryan Breece (USA), Mayer Racing

#3 - Nicholas Aubin (F), Kawasaki

#6 - Thomas Ramette (F), Yamaha

#15 - Jess Pettis (CAN), KTM Sarholz Racing

#20 - Greg Aranda (F), Sturm KTM

#21 - Julien Roussaly (F), STC Racing Yamaha

#31 - Adrian Malaval (F), KMP Honda

#69 - Tyler Bowers (USA), Kawasaki

#85 - Cedric Soubeyras (F), Honda

#108 - Stefan Ekerold (D), Visual Alz Production Husqvarna

#124 - Mathias Tang (DK), Becker Racing KTM

#137 - Adrien Escoffier (F), Visual Alz Production Husqvarna

#141 - Maxime Desprey (F), Mayer Racing Yamaha

#200 - Filippo Zonta (I), KTM

#225 - Charles LeFrancois (F), Twenty suspension Honda

#412 - Fredrik Goul (DK), Alfa Suspension Husqvarna

#511 - Steven Clarke (GB), S-tech Racing Honda

#707 - Robin Kappel (F), STC Racing Kawasaki

#727 - Boris Maillard (F), Johannes-Bikes Suzuki

#747 - Hugo Basaula (POR), Visual Alz Production Husqvarna

#817 - Jason Clermont (F), HFour Racing Kawasaki

#911 - Jordi Tixier (F), Honda

#945 - Anthony Bourdon (F), Sturm Racing Yamaha

#952 - Ludovic Macler (F), KMP Honda

Vorläufige Starterliste SX2 *):

#5 - Max Lausch (D), Twenty suspension Husqvarna

#22 - Mickael Lamarque (F), HFour Racing KTM

#37 - Carl Massury (D), KTM Sarholz Racing

#64 - Dominique Thury (D), Team Twenty suspension Yamaha

#72 - Lucas Imbert (F), Storm Racing France Yamaha

#79 - Hunter Locksmith (USA), Mayer Racing Yamaha

#99 - Jimmy Graywoda (F), Becker Racing KTM

#101 - Xurxo Prol (E), KTM

#119 - Cyril Elsener (CH), Alfa Suspension Racing KTM

#145 - Jeroen Bussink (NL), Alfa Suspension Racing KTM

#162 - Maxwell Sanford (USA), KLmotors Racing Honda

#170 - Yannis Irsuti (F), Arrow Kawasaki

#190 - Lorris Bollmann (D), Johannes-Bikes Suzuki

#221 - Kevin Ballanger (F), Yamaha

#252 - Paul Bloy (D), S Tech Racing KTM

#256 - Magnus Smith (DK), Becker Racing Yamaha

#259 - Julien Lebeau (F), Kawasaki

#276 - Joan David Rosell (E), STC Racing Team Spain Yamaha

#324 - Maxime Charlier (F), Sarholz KTM

#335 - Enzo Polías (F), Visual Alz Production Husqvarna

#521 - Boris Blanken (NL), KMP Honda

#773 - Thomas Do (F), STC Racing Honda

#831 - Brice Maylin (F), Storm Racing Husqvarna

#921 - Ulli Stocker (D), Kawasaki

#965 - Hugo Manzato (F), Visual Alz Production Husqvarna



*) Angaben ohne Gewähr