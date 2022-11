Supercross Stuttgart: Alle Rennen im Livestream

Am 4. und 5. November findet in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart das ADAC Supercross statt. Karten gibt es nur noch für den Freitag – das Spektakel lässt sich aber auch online verfolgen.

Am Freitag ist es nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder so weit: Dann ertönt um 20 Uhr ein lautes «Hallo Stuttgart!» bei der Eröffnung der 38. Ausgabe des ADAC Supercross in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Die Motocross-Fans in der Region können das Wiedersehen mit ihren Stars kaum erwarten – der Samstag ist bereits ausverkauft. Für Kurzentschlossene sind noch Tickets für Freitag verfügbar.

Wer am 4. und 5. November nicht vor Ort dabei sein kann, muss auf das Renngeschehen nicht verzichten. Denn wenn das Startgatter fällt, sind die Kameras live dabei. In diesem Jahr überträgt die Streaming-Plattform Spyty das Event an beiden Tagen und in voller Länge. Die Tickets zum Livestream unter www.spyty.com sind für 7,90 Euro pro Tag oder als Kombiticket für beide Tage für 12,90 Euro erhältlich.

Um den Sieg in der SX1-Klasse kämpfen zahlreiche Spitzenfahrer. So möchte der US-Amerikaner Ryan Breece seinen Titel «König von Stuttgart» verteidigen. Wahrscheinlich wird in diesem Jahr auch Jordi Tixier ein gewichtiges Wort mitreden: Der Franzose ist in der Disziplin Supercross noch relativ neu, weist dafür aber eine beachtliche Titelsammlung im Freien auf. 2020 und 2021 holte der 30-Jährige jeweils den Titel beim ADAC MX Masters, zudem kann er auf zwei gewonnene Weltmeisterschaften zurückblicken.

Am Freitag und Samstag, jeweils nach der Pause und als krönender Abschluss des Abends, dürfen sich die Fans auf einen besonderen Nervenkitzel freuen. Die vier Freestyler Julien Vanstippen (Belgien), Victor Marcusson (Schweden), Matej Cesak (Tschechien) und Davide Rossi (Italien) heizen mit ihrer spektakulären Show ein. Sie zeigen bei ihren waghalsigen Sprüngen Tricks wie den «Tsunami Flip».

Konzipiert hat die diesjährige Strecke erneut der Belgier Freddy Verherstraeten. Supercross-Fans können mit spannenden Rennen rechnen, denn bei 16 Sprunghügeln, dem herausfordernden Waschbrett sowie Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 60 km/h müssen die Piloten ihr ganzes Können abrufen. Aus rund 3800 Tonnen Fildererde entsteht der Kurs in der Schleyer-Halle innerhalb von nur zwei Tagen.

Beim ADAC Supercross Stuttgart haben alle Fans mit ihrem Ticket Zugang zum Fahrerlager. Dort lässt sich hautnah erleben, wie sich die Fahrer mental auf die Rennen vorbereiten oder wie die Mechaniker den Motorrädern den letzten Schliff geben. Zudem gibt es bei je zwei Autogrammstunden am Freitag und am Samstag die Möglichkeit, ausgewählte Piloten aus der SX1 und SX2 sowie vom Freestyle-Team kennenzulernen.

Für den Freitag, 4. November, sind noch Eintrittskarten erhältlich. Eintrittspreise: Kinder (6-14 Jahre) ab 25,70 Euro; Jugendtickets (15-17 Jahre) ab 36 Euro; Tickets für Erwachsene: ab 41,20 Euro. ADAC-Mitglieder erhalten bei telefonischer Bestellung oder Kauf in den ADAC-Geschäftsstellen 10 Prozent Rabatt auf Silbertickets.