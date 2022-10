Ken Roczen startet in Paris für Honda Genuine

Am 12. und 13. November startet der deutsche Supercross-Weltmeister Ken Roczen für das australische Team Honda Genuine, mit dem er schon bei der Supercross-WM in Cardiff und Melbourne erfolgreich war.

Dass Ken Roczen in diesem Jahr erstmals beim Supercross Paris antreten wird, wurde letzte Woche bekanntgegeben. Roczen wird am 12. und 13. November in der la Defense Arena der französischen Hauptstadt erneut für das australische Team Honda Genuine antreten, mit dem er am 22. Oktober in Melbourne (Australien) die neu ausgeschriebene Supercross-WM gewinnen konnte. Sein Teamkollege wird übrigens der Amerikaner Justin Brayton sein.

Das SX Paris wird nun zur Feuertaufe für Ken Roczen, denn er wird dort auf die stärksten Gegner des Planeten treffen: Eli Tomac (Yamaha) gewann in den USA sowohl die Supercross-Meisterschaften als auch die US Nationals. Cooper Webb war 2019 und 2021 Supercross-Weltmeister und Marvin Musquin dürfte als Lokalmatador einen Extra-Schub bekommen.

SX1 Starterliste SX Paris 2022

#2 - Cooper Webb (USA), KTM

#3 - Eli Tomac (USA), Yamaha

#6 - Thomas Ramette (F), Yamaha

#10 - Justin Brayton (USA), Honda Genuine

#20 - Grégory Aranda (F), KTM

#21 - Julien Roussaly (F), Yamaha

#25 - Marvin Musquin (F), KTM

#57 - Kevin Moranz (USA), KTM

#85 - Cédric Soubeyras (F), Honda

#87 - Alex Ray (USA), Honda

#94 - Ken Roczen (D), Honda Genuine

#137 - Adrien Escoffier (F), Husqvarna

#141 - Maxime Desprey (F), Yamaha

#747 - Hugo Basaula (P), KTM

#848 - Joan Cros (ESP), Kawasaki

#945 - Anthony Bourdon (F), Yamaha