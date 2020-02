Supercross-WM

Vorschau: WM-Runde 9 in Atlanta mit Ken Roczen

Die Supercross-WM geht in Atlanta in ihre 9. Runde. An der Spitze bleibt es zwischen Eli Tomac (Kawasaki) und Ken Roczen (Honda) weiterhin eng. Auch in der Lites-Ostküstenmeisterschaft bleibt es spannend.

Die Supercross-WM geht an diesem Wochenende in Atlanta in ihre neunte Runde und läutet damit zugleich die zweite Halbzeit der Saison 2020 ein. An der Spitze bleibt es knapp: Eli Tomac (Kawasaki) konnte durch seinen Sieg beim 'triple crown' Event in Arlington seinen Vorsprung auf 7 Zähler gegenüber seinem schärfsten Widersacher Ken Roczen (Honda) ausbauen. Dahinter hat sich Cooper Webb, der im zweiten Finale von Texas heftig von der Strecke flog, bereits einen Rückstand von weiteren 19 Punkten eingehandelt. Webb hat sich bei seinem Horrorcrash, bei dem er mit dem Rücken voran neben der Strecke auf den Beton aufschlug, zwar keine Brüche zugezogen, aber er ist alles andere als schmerzfrei und wird in seinem derzeitigen Zustand in Atlanta nur Schadensbegrenzung betreiben können.

Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo wird nach seinem Schlüsselbeinbruch in Texas bis auf weiteres nicht am Start stehen und mehrere Wochen ausfallen. Auch Suzuki-Pilot Broc Tickle wird nach seinem Handbruch in Arlington mehrere Wochen ausfallen.

In der 250er-Ostküstenmeisterschaft könnte es nicht enger zugehen. GEICO-Honda-Pilot Chase Sexton liegt punktgleich mit Shane McElrath an der Tabellenspitze.

So können Sie die Supercross-WM in Atlanta verfolgen:

Livetiming (kostenlos),

Livestream von www.supercrosslive.tv (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Zeitplan SX-WM Atlanta (MEZ):

Samstag, 29.2.2020

17:05 - 250SX Gruppe B Qualifying

17:20 - 250SX Gruppe C Qualifying

17:35 - 250SX Gruppe A Qualifying

17:50 - 450SX Gruppe A Qualifying

18:05 - 450SX Gruppe B Qualifying

18:20 - 450SX Gruppe C Qualifying

19:20 - 250SX Gruppe C Qualifying

19:35 - 250SX Gruppe B Qualifying

19:50 - 250SX Gruppe A Qualifying

20:05 - 450SX Gruppe A Qualifying

20:20 - 450SX Gruppe B Qualifying

20:35 - 450SX Gruppe C Qualifying

Vorläufe:

23:05 - 250SX Heat #1

23:19 - 250SX Heat #2

23:33 - 450SX Heat #1

23:47 - 450SX Heat #2

Sonntag, 1.3.2020

Last Chance Qualifying:

00:19 - 250SX LCQ

00:30 - 450SX LCQ

Finals:

00:53 - 250SX Main Event

01:28 - 450SX Main Event

WM-Stand nach 8 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 181

2. Ken Roczen, 174, (-7)

3. Cooper Webb, 155, (-26)

4. Justin Barcia, 154, (-27)

5. Jason Anderson, 139, (-42)

6. Adam Cianciarulo, 128, (-53)

Meisterschaftsstand US-Ostküstenmeisterschaft nach Runde 2:

1. Chase Sexton, 49

2. Shane McElrath, 49 (-0)

3. Jeremy Martin (USA), 40, (-9)

4. R.J. Hampshire (USA), 38, (-11)

5. Garrett Marchbanks (USA), 37, (-12)

6. Joey Crown (USA), 31, (-18)