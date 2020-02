US-Supercross Lites Ost

Arlington: Chase Sexton (Honda) geht in Führung

Mit einem 2-1-2-Ergebnis übernahm Chase Sexton (GEICO Honda) im 2. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaft von Arlington (Texas) die Tabellenführung vor Shane McElrath (Yamaha).

2. Lauf zur US-Lites-Ostküstenmeisterschaft im AT&T-Stadium von Arlington: Das 'triple crown' Event gewann GEICO Honda Pilot Chase Sexton mit einem 2-1-2-Ergebnis vor Shane Mc McElrath (Yamaha) und RJ Hampshire (Husqvarna).

Im ersten Finale musste Sexton nach einem technischen Defekt während der Besichtigungsrunde auf das Ersatzbike wechseln. Sexton gewann das zweite Finale. Rang 2 im dritten und entscheidenden Rennen genügte für den Tagessieg.

Damit übernahm Sexton die Führung in der Ostküstenmeisterschaft mit 49 Zählern - punktgleich mit Shane McElrath (Yamaha).

Das Team 'Troy Lee KTM' war in Arlington nicht am Start. Brian Moreau befindet sich nach seinem schweren Unfall in Tampa weiterhin auf der Intensivstation. Die Nachrichten von dort sind schlecht. Weiterhin kann der junge Franzose seine Beine nicht bewegen. Es ist zu befürchten, dass Moreau querschnittsgelähmt bleibt. Für ihn wurde in der Stiftung 'road2recovery' ein Spendenkonto eingerichtet.

Ergebnis 250SX East, Arlington:

1. Chase Sexton (USA), Honda (2-1-2)

2. Shane McElrath (USA), Yamaha (3-2-1)

3. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna (1-6-3)

4. Jeremy Martin (USA), Honda (5-3-4)

Meisterschaftsstand US-Ostküstenmeisterschaft nach Runde 2

1. Chase Sexton, 49

2. Shane McElrath, 49 (-0)

3. Jeremy Martin (USA), 40, (-9)

4. R.J. Hampshire (USA), 38, (-11)

5. Garrett Marchbanks (USA), 37, (-12)

6. Joey Crown (USA), 31, (-18)

7. Jordon Smith (USA), 28, (-21)