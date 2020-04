Heute wird Ken Roczen (Honda) 26 Jahre

Ken Roczen hat die Motocross-Welt in Deutschland verändert! Schon als Teenager mischte er den WM-Zirkus auf. Mit 26 Jahren musste er herbe Rückschläge wegstecken und hat nun wieder absolutes Top-Level erreicht.

Ken Roczen wird heute, am 29. April 2020, 26 Jahre alt! «German Wonderboy #94» ist das deutsche Jahrhundert-Talent des Motocross. Seine Startnummer 94 ist eine Reminiszenz an sein Geburtsjahr 1994.

Der Blondschopf aus Thüringen ist Sympathieträger, gefragter Werbepartner und ein immer gut aufgelegter Interviewpartner: Weltoffen, sprachgewandt, schlagfertig und kurz gesagt: cool. In den USA, wo Supercross und Motocross im Gegensatz zum Rest der Welt nicht als 'Randsportart' angesehen wird, schlug der Deutsche wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein! Er legte eine Karriere hin, die man aus deutscher Perspektive nur von Dirk Nowitzki kannte. Roczen hat das Bild der Deutschen im Ausland ähnlich geprägt, wie er.

Nachdem Ken Roczen die Jahre 2017 und 2018 wegen zwei schwerer Arm- und Handverletzungen verpasst hatte, kehrte er 2019 zurück und wurde Zweiter der US Nationals. In der Supercross-WM schaffte er Platz 4.

In diesem Jahr schien er nicht nur wieder ganz der alte zu sein, was seinen Speed auf der Strecke betrifft, er ist mental gewachsen, fährt konstant und beständig und führte die Supercross-WM an. Die Supercross-Saison 2020 lief auf das Duell der beiden Supercross-Titanen Roczen und Tomac hinaus.

Wegen der Coronakrise wurde die Weltmeisterschaft unterbrochen. Roczen hätte in diesem Jahr die realistische Chance, den einen großen Titel, der ihm noch fehlt, zu gewinnen: Die Supercross-Weltmeisterschaft!

Dieser Titel wäre der Glanzpunkt in seiner Karriere. Fragen Sie in einer US-Großstadt einen Passanten auf der Straße nach 'Ken Roczen', stehen die Chancen gut, dass man ihn kennt. Zu Hause in Deutschland fehlt es trotz seines außergewöhnlichen Erfolges an einer vergleichbar breiten Popularität. Mein Geburtstagswunsch für 'Kenny': Die Menschen in Deutschland sollen diesen Namen kennen und wertschätzen, wie die Amerikaner es schon heute tun!

In Deutschland wird eine Jahrhundertleistung wie die von Ken Roczen zu wenig gewürdigt. Roczen wurde jüngster WM-Laufsieger und jüngster Weltmeister.

Aber ein Geburtstag ist immer auch ein Ehrentag für die Eltern. Vater Heiko Klepka und Mutter Steffi Roczen haben das Talent ihres Sprösslings erkannt und gefördert. Klepka war selbst in seiner Jugend Motocrossfahrer. In der damaligen DDR wurde Motocross nicht gefördert, im Gegenteil. Wer in der DDR Motocross betrieb, der meinte es wirklich ernst. Sehr ernst! Diese Ernsthaftigkeit und Beständigkeit hat Vater Heiko Klepka nach dem Fall des eisernen Vorhangs konsequent weitergeführt und mit dem am 29.4.1994 geborenen Ken unbeirrt fortgesetzt. Mein Geburtstagswunsch: Ehre, wem Ehre gebührt! Danke Heiko Klepka und Steffi Roczen, dass 'Kenny' diese familiäre Unterstützung erhielt und seinen Weg gehen konnte!

Zu Beginn der Saison 2009 hatte Ken Roczen das Alterslimit von 15 Jahren noch nicht erreicht und verpasste dadurch die ersten drei WM-Läufe der Saison. Mit 15 Jahren und 53 Tagen wurde Ken Roczen auf Anhieb der jüngste Grand-Prix-Gewinner aller Zeiten - ausgerechnet auf heimatlichen Boden im Teutschenthaler Talkessel! Mein Wunsch zum 26. Geburtstag: Ken Roczen möge auch der älteste Grand-Prix-Gewinner aller Zeiten werden!

Auch mit 26 Jahren macht Ken Roczen das Fahren offensichtlich noch immer Spaß. Sein Fahrstil ist elegant und flüssig.

Das letzte Mal traf ich Ken Roczen beim Training zum Motocross der Nationen 2013 im Talkessel. Eines hat mich dabei sehr beeindruckt: Er war immer der Erste, der eine schnelle Runde nach der anderen in den Staub des Talkessels brannte. Er war aber auch der Letzte, der die Strecke am Abend verließ. Vater Heiko Klepka darauf angesprochen, antwortete trocken: «Von Nichts kommt Nichts».

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Ken Roczen Gesundheit, Glück und den Gewinn der Supercross-WM. Im Talkessel bist und bleibst du jederzeit willkommen! Alles Gute!

Ken Roczen vor dem Motocross der Nationen im Talkessel: