Max Anstie (Suzuki) wieder genesen

Der Wechsel aus der Motocross-WM in die USA verlief für Max Anstie (Suzuki) nicht nach Plan, nachdem er sich wegen einer älteren Fußverletzung operieren lassen musste. Nun ist der Brite genesen, aber wann geht es weiter?

Sein Wechsel aus der Motocross-WM in die USA, wo Max Anstie eigentlich die Supercross-WM sowie die US Nationals bestreiten wollte, verlief nicht nach Plan. Der Brite, der sich in seiner Karriere schon häufig verletzt hatte, bekam Probleme mit einer älteren Fußverletzung, musste sich an der Achillessehne operieren lassen und verpasste den Beginn der Supercross-WM.

Dies geschah Ende letzten Jahres. Nun ist der Brite genesen und kann auch bereits wieder auf dem Bike trainieren. Wann er allerdings wieder Rennen bestreiten kann, ist derzeit weiterhin ungewiss, denn in den USA steigen die Zahlen der Corona-Infektionen in dramatische Höhen (Stand 15.4.: über 600.000). Auch die Zahl der durch Covid-19 verursachten Todesfälle (Stand heute: Über 26.000) steigt weiterhin an.

Dennoch freut sich Anstie, nach monatelanger Pause wieder trainieren zu können. «Mein Lächeln sagt alles», schrieb er über die sozialen Medien.. «Es ist so schön, nach viereinhalb Monaten wieder auf dem Bike sitzen zu können! Schritt für Schritt kommen wir weiter.»

Anstie war im Team 'HEP Suzuki' untergekommen, wo auch Kyle Cunningham und Adam Enticknap unter Vertrag stehen. Enticknap beschäftigt sich übrigens wie auch Husqvarna-Werksfahrer Jason Anderson mit Songwriting und Musikproduktion. Für sein Team produzierte er sogar eigens einen Rap-Titel «Yellow Blue».

Dass Anstie ein ganz harter Hund ist, bewies er bei seinem letzten WM-Auftritt 2019 in Lommel. Der Brite ging von der Pole-Position aus ins Rennen, stürzte nach dem Start zum ersten Lauf heftig und zog sich dabei einen lebensbedrohlichen Pneumothorax zu. Mit dieser schweren Verletzung und nur noch einem funktionierenden Lungenflügel gewann er danach den zweiten Lauf! Erst beim nächsten WM-Lauf in Imola wurde die schwerwiegende Verletzung entdeckt und im Krankenhaus behandelt.