Sieger Eli Tomac: Alles im grünen Bereich

WM-Leader Eli Tomac hätte in Salt Lake City auf Sicherheit fahren können, als Ken Roczen immer weiter zurückfiel. Doch der Kawasaki-Werksfahrer fuhr auf Sieg und lieferte sich ein episches Duell mit Titelverteidiger Webb

Kawasaki-Werksfahrer Eli Tomac ist auf dem Weg zu seinem ersten Supercross-WM-Titel. Nach seinem Sieg in WM-Runde 13 in Salt Lake City hat er an der Tabellenspitze ein sicheres Polster von 26 Punkten vor seinem Verfolger Ken Roczen.

Tomac und Webb lieferten sich im Rice-Eccles Stadium bis zum Schluss des Rennens ein episches Duell. Tomac hätte taktieren und auf Sicherheit fahren können, als Ken Roczen immer weiter nach hinten durchgereicht wurde. Doch Tomac gab weiter Vollgas und kämpfte mit Webb um den Sieg. Tomac und Webb fuhren in Salt Lake City ihrer eigenen Liga und überrundeten bis auf Jason Anderson auf Platz 3 das gesamte Feld mindestens einmal. Und selbst Anderson wäre zwei Runden später zur Überrundung fällig gewesen.

Trotz der schwierigen Verhältnisse im Schlamm meinte Tomac, dass ihm das Rennen Spaß gemacht hat. «Ich war etwas unsicher wegen meines Startplatzes, weil ich sehr weit innen stand. Ich habe mich für die sichere Variante entschieden. Doch ich kam gut aus dem Startgatter heraus und hatte danach auch gute Traktion und bin dann mit der Meute innen in die erste Kurve hineingeschlittert. Webb war gleich von Anfang an vor mir und wir beide haben danach einen guten Rhythmus gefunden. Wir konnten die Sprungkombinationen immer noch voll nehmen und dann kam es zum Schlagabtausch zwischen mir und Webb. Die meiste Zeit haben wir in den Whoops gutgemacht. Wenn wir Überrundete vor uns hatten, profitierte mal der Eine dann der Andere.»

Tomac verzichtete vor dem Finale auf die Einführungsrunde, um das Motorrad nicht noch vor dem Rennen zu verschlammen und dadurch schwerer zu machen. «Webb hat die Triple-Sprungkombination gleich von Anfang an genommen. Ich habe zuerst auch daran gedacht, vielleicht etwas mehr auf Sicherheit zu fahren, doch dabei sind mir noch mehr Fehler passiert. Als ich dann einfach voll gefahren bin, konnte ich die Sprungkombinationen auch voll nehmen. Ich hatte dabei trotzdem nie das Gefühl, übers Limit zu gehen. Ich war immer noch in meiner Komfortzone.»

Am Ende des Rennens nahm Tomac eine Rhythmuskombination als Triple-Triple, für die Webb drei Doppelsprünge benötigte und hatte genügend Geschwindigkeitsüberschuss, um in der folgenden Rechtskurve am Titelverteidiger vorbeizugehen.

Die nächste WM-Runde findet bereits am kommenden Mittwoch statt.

Ergebnis Supercross-WM in Salt Lake City 3:

1. Eli Tomac (USA), Kawasaki

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Jason Anderson (USA), Husqvarna

4. Zach Osborne (USA), Husqvarna

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 301

2. Ken Roczen, 275, (-26)

3. Cooper Webb, 269, (-32)

4. Justin Barcia, 239, (-62)

5. Jason Anderson, 229, (-72)