Zeitplan Supercross-WM-Lauf 15 mit Ken Roczen

Nach Bekanntwerden seiner Gürtelrose geht es für Ken Roczen (Honda) jetzt um Schadensbegrenzung. Wenn der Thüringer trotz seiner Erkrankung in den nächsten Rennen punktet, ist immerhin noch das Podium drin.

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet in Salt Lake City der 15. Lauf zur Supercross-WM 2020 statt - zugleich das 5. Aufeinandertreffen der Supercross-Stars im Rice-Eccles Stadium (SLC-5). Für dieses Wochenende ist im Bundesstaat Utah ein wolkenloser Himmel bei Temperaturen um 24 Grad Celsius vorhergesagt.

Nach Bekanntwerden seiner Erkrankung mit Gürtelrose ist für Ken Roczen jetzt Schadensbegrenzung angesagt. Jason Anderson (Husqvarna) hat auf Tabellenrang 4 einen Rückstand von 48 Punkten auf den 26-jährigen Honda-Werksfahrer. In den verbleibenden 3 Rennen können noch maximal 78 Punkte vergeben werden. Anderson hat in den letzten Rennen durchschnittlich 19 Punkte pro Rennen ergattert. Roczen muss also jetzt noch ein paar Punkte sammeln, um am Ende den dritten Tabellenrang abzusichern.

WM-Leader Eli Tomac (Kawasaki) hat einen Vorsprung von 27 Punkten vor Cooper Webb (KTM). Er könnte taktieren und auf Sicherheit fahren, doch Tomac tut das Gegenteil und greift weiterhin voll an. Damit bleiben die Rennen auch weiterhin spannend.

Am kommenden Sonntag wird es wieder ein neues Streckenlayout geben, das wieder eine lange Startgerade hat, die in einen weiten Linksbogen einmündet. Der Kurs hat diesmal auch einen langgestreckten Highspeed-Streckenteil, der fast die gesamte Länge der Startgeraden nutzt und der in einer engen Linkskehre endet, vor der interessante Ausbremsmanöver zu erwarten sind.

In der Lites-Klasse geht es für Dylan Ferrandis um die mögliche Titelverteidigung. Der Franzose hat an der Tabellenspitze einen Vorsprung von 10 Punkten.

So können Sie die Supercross-WM in Salt Lake City verfolgen:

Livetiming (kostenlos), https://live.amasupercross.com/

Livestream von www.supercrosslive.tv

Zeitplan Supercross-WM Salt Lake City 5*)

Sonntag, 14. Juni 2020

19:00 - Streckenbesichtigung

20:00 - 250SX Freies Training Gruppe B

20:15 - 250SX Freies Training Gruppe A

20:30 - 450SX Freies Training Gruppe A

20:45 - 450SX Freies Training Gruppe B

Zeittraining:

21:05 - 250SX Zeittraining Gruppe B

21:20 - 250SX Zeittraining Gruppe A

21:35 - 450SX Zeittraining Gruppe A

21:50 - 450SX Zeittraining Gruppe B

22:35 - 250SX Zeittraining Gruppe B

22:50 - 250SX Zeittraining Gruppe A

23:05 - 450SX Zeittraining Gruppe A

23:20 - 450SX Zeittraining Gruppe B

Montag, 15. Juni 2020

Vorläufe:

01:05 - 250SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

01:19 - 250SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)



01:34 - 450SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

01:48 - 450SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifyer 250 East:

02:11 - 250SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

02:24 - 450SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

Finalrennen:

02:51 - 250SX Finale (15 Min. + 1 Runde)

03:24 - 450SX Finale (20 Min. + 1 Runde)

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 322

2. Cooper Webb, 295, (-27)

3. Ken Roczen, 293, (-29)

4. Jason Anderson, 245, (-77)

5. Justin Barcia, 241, (-81)

6. Malcolm Stewart, 199, (-123)

7. Dean Wilson, 191, (-131)

8. Zach Osborne, 186, (-136)

9. Justin Brayton, 184, (-138)

10. Justin Hill, 179, (-143)

250 SXW Meisterschaftsstand nach 7 von 9 Rennen:

1. Dylan Ferrandis, 158

2. Austin Forkner, 148 (-10)

3. Justin Cooper, 147 (-11)

4. Brandon Hartranft, 126, (-32)

5. Alex Martin, 115, (-43)

Das Streckenlayout von SLC 5: