Heute Abend: Supercross-WM-Finale mit Ken Roczen

Heute ist in Salt Lake City WM-Finale

Das WM-Podium ist Ken Roczen (Honda) bereits sicher, sogar ein zweiter Rang ist für den Deutschen theoretisch noch möglich. Eli Tomac (Kawasaki) muss nur noch durchkommen, dann ist er Supercross-Weltmeister 2020.

Am heutigen Sonntag, den 21. Juni, findet in Salt Lake City das Saisonfinale der Supercross-WM statt. WM-Leader Eli Tomac (Kawasaki) kann theoretisch nur noch von Cooper Webb (KTM) abgefangen werden. Ihm fehlen noch 4 Punkte zum Titelgewinn, das entspricht Rang 19 im Finale, falls Webb gewinnt, was für Tomac eine überschaubare Aufgabe sein dürfte.

Zwischen Ken Roczen und Cooper Webb geht es noch um Rang 2. Webb hat vor dem letzten Rennen ein Polster von 6 Punkten. Wenn Roczen heute gewinnt und Webb das Podium verfehlt, kann der Thüringer noch den zweiten WM-Rang schaffen. Es heißt also Daumendrücken für Roczen!

In der 250er Klasse kommt es zum East-West-Showdown, d.h. die Champions der Ost- und Westküstenmeisterschaft werden heute gekürt. In der Westküstenmeisterschaft führt der Franzose Dylan Ferrandis (Yamaha) mit 7 Punkten Vorsprung. In der Ostküstenmeisterschaft hat Chase Sexton (Honda) 6 Punkte Vorsprung.

So können Sie das WM-Finale in Salt Lake City verfolgen:

Livetiming (kostenlos),

Livestream von www.supercrosslive.tv

Zeitplan Supercross-WM Salt Lake City 7*)

Sonntag, 21. Juni 2020

15:00 - Streckenbesichtigung

16:00 - 250SX West Besichtigungsrunde

16:05 - 250SX West Freies Training

16:15 - 250SX East Besichtigungsrunde

16:20 - 250SX East Freies Training

16:30 - 450SX Besichtigungsrunde Gruppe A

16:35 - 450SX Freies Training Gruppe A

16:45 - 450SX Besichtigungsrunde Gruppe B

16:50 - 450SX Freies Training Gruppe B

Zeittraining:

17:05 - 250SX East Qualifying

17:20 - 250SX West Qualifying

17:35 - 450SX Qualifying Gruppe A

17:50 - 450SX Qualifying Gruppe B

18:35 - 250SX West Qualifying

18:50 - 250SX East Qualifying

19:05 - 450SX Qualifying Gruppe A

19:20 - 450SX Qualifying Gruppe B

Vorläufe 250SX:

21:04 - 250SX East (6 Min. + 1 Runde)

21:18 - 250SX West (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifyer 250 East/West:

21:47 - 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

22:02 - 450SX Vorlauf #1 (6 Min. + 1 Runde)

22:16 - 450SX Vorlauf #2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifyer 450 SX:

22:44 - 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finalrennen:

22:58 - 250SX East-West Showdown (15 Min. + 1 Runde)

23:28 - 450SX Finale (20 Min. + 1 Runde)

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr

WM-Stand nach 16 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 366

2. Cooper Webb, 344, (-22)

3. Ken Roczen, 338 (-28)

4. Justin Barcia, 269, (-87)

5. Jason Anderson, 264, (-102)

250 SX West Meisterschaftsstand nach 8 von 9 Rennen:

1. Dylan Ferrandis, 181

2. Austin Forkner, 174 (-7)

3. Justin Cooper, 64 (-17)

250 SX West Meisterschaftsstand nach 8 von 9 Rennen:

1. Chase Sexton, 192

2. Shane McElrath, (-6)

3. Garrett Marchbanks, (-73)