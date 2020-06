Hilfe für querschnittsgelähmten Killian Aubertson

Killian Aubertson hatte nach seinem Crash kein Gefühl mehr in den Beinen

Die Foundation 'road2recovery' hat ein Spendenkonto für den in Salt Lake City schwer verunglückten Killian Aubertson eingerichtet. Die umgehend durchgeführte OP ist gut verlaufen, doch das Gefühl in den Beinen fehlt.

Wie die Familie des in den USA am Rücken schwer verletzten Killian Aubertson mitteilte, wurde der Schweizer sofort nach der Einlieferung ins örtliche Krankenhaus in Salt Lake City operiert. Bei der Operation, die fünf Stunden dauerte, wurde der zertrümmerte Brustwirbel T3 stabilisiert und fixiert.

Die Ärzte konnten gegenüber seiner Lebensgefährtin Morgane nicht ausschließen, dass das Gefühl wieder in die Beine zurückkehrt, das er sofort nach dem Unfall verloren hatte. Die nächsten Tage werden dafür entscheidend sein.

Aber auch im Falle einer Genesung und Erholung der geschädigten Rückenmarksbereiche stünde dem 28-Jährigen ein langer und beschwerlicher Weg der Rehabilitation bevor. Deshalb hat die Foundation 'road2recovery' ein Spendenkonto für Killian Aubertson eingerichtet, um die Familie in der derzeitigen Situation zumindest finanziell zu unterstützen.