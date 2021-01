Eli Tomac (Kawasaki/P13): «Das war nicht mein Tag»

Mit Rang 13 beim Saisonauftakt in Houston/Texas hat sich Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) bereits einen saftigen Punkterückstand von 16 Punkten eingehandelt. Doch für den Champion ist diese Situation nicht neu.

«Das erste Rennen der Saison ist immer wieder interessant», stöhnte Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki), der das 'redplate' des Tabellenführers schon heute an Justin Barcia abgeben muss. Mäßiger Vorlauf auf Rang 4 hinter Barcia, Roczen und Cianciarulo, es folgte ein schlechter Start ins Finale. Danach kollidierte er gleich zweimal mit Vince Friese, stürzte und kam von der Strecke ab. Die Aufholjagd endete mit Scharmützeln im Mittelfeld. Am Ende sprang für den Champion des Vorjahres nur Rang 13 heraus. Er handelte sich damit nach der ersten WM-Runde einen Rückstand von 16 Punkten zu WM-Leader Justin Barcia (GASGAS) ein.

Damit ist die WM für Tomac natürlich längst nicht verloren, aber er steht trotzdem unter Druck. Für Tomac ist dieses Situation jedenfalls nicht neu. Mit dem Saisonauftakt haderte er in der Vergangenheit bereits öfter, um danach allerdings gestärkt zurückzukommen.

«Ich verstehe das nicht», grübelt Tomac. «Ich hatte mit dem Team eine wirklich gute Saisonpause und bin mit der KX450 sehr gut zurechtgekommen. Heute war einfach nicht mein Tag. Im Qualifying fand ich einen guten Flow. Sowohl im Vorlauf als auch im Finale kam ich gut vom Start weg, bin dann aber schon in der ersten Runde weit zurückgefallen. Die Strecke war ziemlich zerfahren und das Überholen war schwierig. Die Konkurrenz ist in diesem Jahr noch stärker geworden. Man muss in jedem Rennen konstant an der Spitze fahren, um am Ende noch im Titelkampf zu sein. Die gute Nachricht ist, dass wir am Dienstag wieder am Startgatter stehen werden. Es kann von nun an nur besser werden.»

Am Dienstagabend (in Europa in den frühen Morgenstunden des Mittwochs) geht es in Houston bereits in WM-Runde 2.

Ergebnis SX-WM, Houston-1:



1. Justin Barcia (USA), GASGAS

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Marvin Musquin (F), KTM

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

5. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

6. Justin Brayton (USA), Honda

7. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

9. Cooper Webb (USA), KTM

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna

11. Joey Savatgy (USA), KTM

12. Dean Wilson (GB), Husqvarna

13. Eli Tomac (USA), Kawasaki