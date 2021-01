Justin Barcia: GASGAS kam, sah und siegte

Mit seinem Sieg in Houston/Texas schrieb Justin Barcia Geschichte, denn für GASGAS war es das erste Rennen überhaupt in der Supercross-WM. Für Barcia war es bereits der dritte Sieg beim Saisoneröffnungsrennen.

Welch ein Einstand von GASGAS in den USA! Justin Barcia gewann den Vorlauf und das Finale zum Auftakt der Supercross-WM in Houston/Texas. Für Barcia und GASGAS war es ein historisches Ereignis.

Für den spanischen Hersteller GASGAS war Houston die Supercross-WM-Premiere. Diese Premiere mit einem Sieg zu küren, ist ein spektakulärer Erfolg. Für Justin Barcia war es nun bereits der dritte Saisoneröffnungssieg in Folge. Das ist seit 25 Jahren keinem anderen Fahrer gelungen. Jeremy McGrath war der letzte Dreifach-Saisoneröffnungssieger.

GASGAS geht also mit einem Paukenschlag in die WM-Saison 2021 und erzielte mit diesem Triumph schlagartig eine enorme Popularität. Schon am Pressetag vor dem Rennen wirkte Barcia extrem stylisch auf seinem neuen Arbeitsgerät. Er war der Erste, der eine technisch anspruchsvolle Rhythmussektion mit einem Vierfachsprung absolvierte.

«Kenny [Roczen] hat hinter mir ganz schön Druck gemacht», erklärte Barcia auf dem Podium. «Ich hatte den 'holeshot' knapp verfehlt, bin aber schon in der ersten Runde in Führung gegangen. Ich musste später mehrere Attacken von Ken Roczen abwehren, aber ich blieb vorne und konnte gewinnen. Das war Wahnsinn. Ich danke dem Team 'Troy Lee Designs/Red Bull/GASGAS Factory Racing' und bin stolz, dass ich diesen ersten Sieg einfahren konnte. Auch, dass ich jetzt dreimal in Folge gewonnen habe, ist ein tolles Ergebnis, auch wenn es nicht das primäre Ziel war. Ich hoffe, dass es diesmal so weitergeht und nicht nur ein 'one-hit-wonder' ist.

Zur Erinnerung: In den letzten beiden Jahren hatte Barcia das Saisoneröffnungsrennen zwar gewonnen, war dann aber im weiteren Saisonverlauf zurückgefallen. Er beendete die Supercross-WM des letzten Jahres auf Rang 5. 2019 beendete er auf WM-Rang 13.

Ergebnis SX-WM, Houston-1:



1. Justin Barcia (USA), GASGAS

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Marvin Musquin (F), KTM

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

5. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

6. Justin Brayton (USA), Honda

7. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

9. Cooper Webb (USA), KTM

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna

11. Joey Savatgy (USA), KTM

12. Dean Wilson (GB), Husqvarna

13. Eli Tomac (USA), Kawasaki

14. Chase Sexton (USA), Honda

15. Jason Anderson (USA), Husqvarna

16. Vince Friese (USA), Honda

17. Broc Tickle (USA), Honda

18. Martin Davalos (USA), KTM

19. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

20. Adam Enticknap (USA), Suzuki

WM-Stand nach Runde 1 von 17:



1. Justin Barcia (USA), GASGAS, 26

2. Ken Roczen (D), Honda, 23, (-3)

3. Marvin Musquin (F), KTM, 21, (-5)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 19, (-7)

5. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 18, (-8)

6. Justin Brayton (USA), Honda, 17, (-9)

7. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 16, (-10)

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 15, (-11)

9. Cooper Webb (USA), KTM, 14, (-12)

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 13, (-13)