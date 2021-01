Ken Roczen (Honda): Erleichterung nach P2

Der deutsche Supercross-Honda-Star Ken Roczen freut sich in Houston über seinen sehr gelungenen Einstand in die Saison 2021 und hat seine Einstellung geändert.

Ken Roczen wetzte gleich im ersten Rennen der neuen Supercross-Saison in Houston in Texas als Zweiter auf das Podium. Der 26-Jährige aus Mattstedt hätte nach einem starken Rennen mit einer Aufholjagd von P5 sogar gewinnen können. Einzig Justin Barcia konnte im Finish die gut geplanten Attacken des Honda-Stars parieren.



Roczen zeigte sich nach dem Rennen erleichtert. «Es war eine großartige Art, um in die neue Saison zu starten. Es war wirklich ein solider Start mit Platz 2 nach einem guten Fight gegen Justin Barcia.»

Roczen war erstmals als Papa in einem Supercross-Rennen unterwegs. Auf dem Helm prangte hinten daher der Schriftzug «Griffins Daddy». Roczens Plan: «Ich will die gute Einstellung jetzt für die Saison so beibehalten und den Prozess einfach genießen.» Und KR94 erinnert sich: «Ich bin auch in der Saison 2019 hier Zweiter geworden.»



«Es war wie in den guten alten Zeiten. Es war ein recht normales Rennen. Ich bin wirklich überwältigt und froh, wie es gelaufen ist, denn hinter uns sind auch ziemlich verrückte Dinge passiert», weiß Roczen. «Ich bin wirklich sehr happy mit diesem Ergebnis. Ich habe auch meine Herangehensweise geändert, schaue jetzt nur Rennen für Rennen.»



Der Jung-Vater Roczen ist nun voller Tatendrang: «Ich freue mich schon auf den Dienstag.» Zur Erinnerung: Wie in der vergangenen Saison wird teilweise am selben Ort ein Rennen unter der Woche eingestreut.

Ergebnis SX-WM, Houston-1:

1. Justin Barcia (USA), GASGAS

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Marvin Musquin (F), KTM

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

5. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

6. Justin Brayton (USA), Honda

7. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

9. Cooper Webb (USA), KTM