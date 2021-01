Christian Craig (Yamaha) gewinnt Houston-1

Mit einer überraschend souveränen Leistung gewann Yamaha-Neuzugang Christian Craig den Saisonauftakt der Lites-Ostküstenmeisterschaft vor Austin Forkner (Kawasaki) und Colt Nichols (Yamaha) in Houston.

Auftakt der Supercross US-Lites Ostküstenmeisterschaft in Houston/Texas: Neues Team, neues Glück! 5 Jahre musste Christian Craig auf diesen Erfolg warten, denn so lange liegt sein letzter Sieg zurück. Er stand zuletzt in Glendale 2016 auf dem obersten Treppchen. 2021 startet er im Team 'Star Racing Yamaha'. «Ich war am Boden und habe trotzdem nie aufgegeben. 'Star Racing Yamaha' kam zu mir, als ich keine Ergebnisse mehr zeigte. Sie glaubten an mich und heute ich habe ich es endlich wieder geschafft.»

Nachdem Craig die Ziellinie überquert hatte, kamen die Emotionen hoch. Craig startete hinter RJ Hampshire auf Rang 2 und attackierte von der ersten Minute an. Danach konnte er sich sukzessive absetzen und gewann mit einem Vorsprung von 5 Sekunden.

RJ Hampshire und Jett Lawrence hatten eine gute Pace, stürzten aber in der Schlussphase des Rennens. Max Vohland beendete sein Debüt im KTM-Werksteam auf Rang 9, Thomas Do erreichte das Ziel auf Rang 16.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Ostküstenmeisterschaft von Houston-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Hampshire gewinnt den Start vor Christian Craig, Jett Lawrence und Austin Forkner.



Noch 14 Min:

Führungswechsel! Craig geht an Hampshire vorbei in Führung.



Noch 13 Min:

Craig kann sich nicht von Hampshire absetzen.



Noch 12 Min:

Craig führt vor Hampshire, Lawrence, Forkner und Nichols. Thomas Do rangiert auf P12.



Noch 9 Min:

Forkner nutzt einen Fehler von Lawrence und erreicht P3.



Noch 8 Min:

Craig hat sich an der Spitze mit 5 Sekunden Vorsprung abgesetzt.



Noch 6 Min:

Forkner geht mit einem Blockpass an Hampshire vorbei auf P2.



Noch 4 Min:

Craig hat sich an der Spitze weiter abgesetzt. Er führt mit 6 Sekunden Vorsprung.



Noch 2 Min:

Mosiman geht auf P6 beim Überrunden zu Boden.



Noch 1 Min:

Hampshire stürzt und fällt auf P5 zurück.



Letzte Runde:

Jett Lawrence stürzt ebenfalls und fällt auf P6 zurück. Christian Craig gewinnt vor Austin Forkner und Colt Nichols.

Ergebnis 250SX East Finale Houston-1:

1. Christian Craig (USA), Yamaha

2. Austin Forkner (USA), Kawasaki

3. Colt Nichols (USA), Yamaha

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

6. Jett Lawrence (AUS), Honda

7. Michael Mosiman (USA), GASGAS

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

9. Max Vohland (USA), KTM

10. Joshua Osby (USA), Honda

...

16. Thomas Do (FRA), KTM