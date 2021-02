Vorschau: Orlando-1 mit Ken Roczen (Honda)

Am kommenden Wochenende geht die Supercross-WM in Orlando in ihre 7. Runde. Für WM-Leader Ken Roczen (Honda) sind die Rennen in Florida Heimspiele. Er geht mit einem Vorsprung von 16 Punkten an den Start.

WM-Leader Ken Roczen (Honda) startet in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Orlando (Florida) mit einem Punktevorsprung von 16 Zählern in Runde 7 der Supercross-WM. Für den deutschen Superstar ist das Rennen von Orlando fast ein Heimspiel, denn von seinem Heimatort Clermont ist Orlando nur knapp 30 Meilen (48 km) entfernt. Titelverteidiger Eli Tomac hat infolge seines Crashs in Indianapolis-3 bereits 24 Punkte Rückstand zu Roczen. Auch GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia fiel wegen einer Kollision mit dem überrundeten Vince Friese nach dem letzten WM-Lauf in Indianapolis auf WM-Rang 5 zurück.

Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb dürfte auch in Orlando Roczens stärkster Widersacher werden. Er hat in dieser Saison mehrfach gezeigt, dass er am Ende des Rennens immer besser wird. Er wird in Orlando alles daran setzen, Roczen hinter sich zu lassen, um seinen Rückstand wettzumachen, denn weder für ihn noch für Tomac ist die WM verloren, da noch nicht einmal die Saisonhalbzeit erreicht ist. Webbs Probleme liegen in der Startphase. Diese wollte er mit einem gezielten Trainingsprogramm ausmerzen.

WM-Stand nach Runde 6 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 138

2. Cooper Webb (USA), KTM, 122, (-16)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 114, (-24)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 105, (-33)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 96, (-42)

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 96, (-42)

Die Ostküstenmeisterschaft der Lites-Klasse biegt in Orlando bereits auf die Zielgerade ein, denn nach dem 7. Lauf folgt eine Pause bis Anfang Mai, wenn in Salt Lake City 2 das Finale ausgetragen wird. Mit Michael Mosiman (GASGAS, Handbruch), Austin Forkner (Kawasaki, Schlüsselbeinbruch), RJ Hampshire (Husqvarna, Handgelenk) und Max Vohland (KTM, Hüfte) sind bereits viele hoffnungsvolle Protagonisten verletzt ausgefallen. Die Meisterschaft wird sehr wahrscheinlich zwischen den beiden Yamaha-Piloten Colt Nichols und Christian Craig entschieden. Jo Shimoda beendete das Finale letzte Woche in Indianapolis auf Rang 2 mit seinem besten Karriere-Resultat. Der Japaner hat allerdings bereits 24 Punkte Rückstand zur Spitze.

Meisterschaftsstand nach Runde 6:

1. Colt Nichols, 143

2. Christian Craig, 137, (-6)

3. Jo Shimoda, 119, (-24)

4. Jet Lawrence, 102, (-41)

5. Michael Mosiman, 97, (-46)

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream Supercrosslive.tv/ (Saisonpass für 129,- US$)

Zeitplan (MEZ): 6. Lauf zur Supercross-WM Orlando-1

Samstag, 13. Februar 2021

19:50 - 23:15: Zeittraining

Sonntag, 14. Februar 2021

Vorläufe 250SX:

01:36: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:50: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)



Vorläufe 450SX:

02:04: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

02:18: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)



Last Chance Qualifying (LCQ):

02:41: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

02:51: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)



Finals:

03:21: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

04:00: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)´