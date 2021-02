Justin Barcia (GASGAS): Podium verloren

GASGAS-Supercross-Held Justin Barcia musste im dritten Indianapolis-Rennen nach einer starken Fahrt ohne Lohn die Heimreise antreten.

Die neu formierte Truppe von Troy Lee Red Bull GASGAS ist in der US-Supercross-Serie weiter vom Pech verfolgt. Aushängeschild Justin Barcia musste in Indianapolis-3 einen bitteren Nuller hinnehmen, nachdem er während des Rennens sogar die Chance auf einen Angriff auf den führenden Ken Roczen (Honda) hatte.



Barcia (28) zog zunächst im Main-Event den Holeshot, wurde aber wenige Meter später von Roczen überholt. Nach drei Minuten attackierte Barcia den Leader und späteren Sieger Roczen (26) sogar mit einem Blockpass, musste aber im letzten Moment zurückstecken. Die beiden Kampfhähne berührten sich in dieser Phase, konnten aber ohne Crash weiterfahren.

Drei Runden vor Schluss kollidierte Barcia – auf P3 liegend – über einer Welle mit dem zu überrundenden Vince Friese und kam dabei zu Sturz. Somit war das Rennen für «Bam Bam» gelaufen. «Der Tag war eigentlich gut», erklärte Barcia. «Ich konnte mit P5 meine beste Quali-Leistung einfahren.»



«Das Motorrad fühlte sich wirklich gut an und ich fühlte mich sehr wohl. Auch das Finale lief eigentlich ganz gut. Ich habe um das Podium gekämpft. Leider ist mir dann ein überrundeter Fahrer in die Quere gekommen. Es ist sehr enttäuschend, aber ich schaue schon auf das nächste Rennen in Florida.»



In der Tabelle hat Barcia als Fünfter aktuell 42 Punkte Rückstand auf WM-Leader Roczen.

Ergebnis SX-WM, Indianapolis-3:

1. Ken Roczen (D), Honda

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Marvin Musquin (F), KTM

4. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

5. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna

7. Eli Tomac (USA), Kawasaki

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

9. Joey Savatgy (USA), KTM

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna

11. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

12. Justin Brayton (USA), Honda

13. Broc Tickle (USA), Honda

14. Vince Friese (USA), Honda

15. Martin Davalos (USA), KTM

16. Justin Bogle (USA), KTM

17. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

18. Carlen Gardner (USA), Honda

19. (DNF) Justin Barcia (USA), GASGAS

WM-Stand nach Runde 6 von 17:

1. Ken Roczen (D), Honda, 138

2. Cooper Webb (USA), KTM, 122, (-16)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 114, (-24)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 105, (-33)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 96, (-42)

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 96, (-42)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 95, (-43)

8. Marvin Musquin (F), KTM, 94, (-44)

9. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 87, (-51)

10. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 82, (-56)