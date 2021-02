Christian Craig (Yamaha) gewinnt Indy 3

Nachdem der Führende der Meisterschaft, Colt Nichols (Yamaha), in der ersten Runde des Finalrennens von Indianapolis-3 gestürzt war, übernahm Christian Craig (Yamaha) die Spitze. Nichols startete eine Aufholjagd.

6. Lauf zur Supercross-Ostküstenmeisterschaft in Indianapolis. GASGAS-Werksfahrer Michael Mosiman konnte wegen eines Handgelenkbruchs im Qualifikationstraining nicht antreten.Der Führende der Meisterschaft, Colt Nichols (Yamaha), stürzte in der ersten Runde und musste das Feld von ganz hinten aufrollen. Am Ende kämpfte er gegen Jett Lawrence (Honda) um das Podium. Der Australier wurde beim Überrunden aufgehalten, so dass Nichols die Lücke fand und das Podium erreichte.

Den Sieg holte Christian Craig, der nun in der Meisterschaft seinen Rückstand auf Leader Nichols auf 6 Punkte verkürzen konnte.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Ostküstenmeisterschaft von Indianapolis-3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Colt Nichols gewinnt den Start, doch er stürzt in der ersten Runde. Christian Craig geht in Führung vor Mitchell Oldenburg. Lawrence rangiert im Mittelfeld. Nichols setzt das Rennen am Ende des Feldes fort.



Noch 12 Min:

Craig führt mit 5 Sekunden Vorsprung vor Oldenburg und Shimoda. Lawrence rangiert auf P6. Nichols rangiert auf P15.



Noch 8 Min:

Nichols ist auf P8 vorgefahren.



Noch 7 Min:

Nichols ist nach seinem Crash auf P6 vorgefahren. Shimoda geht an Oldenburg vorbei auf P2.



Noch 6 Min:

Nichols ist nun am Hinterrad von Jett Lawrence.



Noch 3 Min:

Lawrence hat bereits mehrere Angriffe von Nichols abgewehrt.



Noch 2 Min:

Nichols geht an Lawrence vorbei, doch der Australier kontert!



Noch 1 Min:

Lawrence geht an Oldenburg vorbei auf P3. Auch Nichols überholt Oldenburg.



Letzte Runde:

Lawrence wird von einem Überrundeten aufgehalten, so dass Nichols am Australier vorbeigehen kann. Lawrence versucht zu kontern, doch er strauchelt am Zielsprung.

Ergebnis 250SX East Finale Indianapolis-3:



1. Christian Craig (USA), Yamaha

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

3. Colt Nichols (USA), Yamaha

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

5. Jett Lawrence (AUS), Honda

...

9. (DNF): Thomas Do (FRA), KTM

...

DNS: Michael Mosiman (USA), GASGAS

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

DNS: RJ Hampshire (USA), Husqvarna

DNS: Max Vohland (USA), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 6:



1. Colt Nichols, 143

2. Christian Craig, 137, (-6)

3. Jo Shimoda, 119, (-24)

4. Jet Lawrence, 102, (-41)

5. Michael Mosiman, 97, (-46)

...

8. Thomas Do, 65