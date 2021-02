Barcia (GASGAS) äußert sich über Friese

Erneut sorgten die Überrundungsmanöver in Indianapolis-3 für Gesprächsstoff. Vince Friese hielt die Spitzengruppe beim Überrunden auf. Es kam zur Kollision mit Justin Barcia (GASGAS) auf Rang 3. Auch Eli Tomac stürzte.

Vince Friese wurde am letzten Wochenende in Indianapolis-3 seinem Ruf als 'Enfant terrible' der Supercross-Szene gerecht. In der Vergangenheit hat er es mehrfach fertiggebracht, seine Gegner auf der Strecke so zu provozieren, dass sie die Beherrschung verloren und sich zu unsportlichen Aktionen hinreißen ließen. So gerieten Friese und Weston Peick schon 2012 in Washougal aneinander. 2017 kam es in Anaheim zwischen Friese und Peick zum Eklat und es flogen die Fäuste und Friese brachte auch Jason Anderson zur Weißglut, so dass sich Anderson zu einer Handgreiflichkeit hinreißen ließ.

In Indianapolis-3 machte Friese trotz geschwenkter blauer Flaggen den Weg nicht frei, als der führende Ken Roczen zur Überrundung ansetzte. Roczen wurde aufgehalten, kam aber schließlich vorbei.

Spätestens jetzt hätte Friese bemerken müssen, dass die Spitzengruppe näher kommt. Als Justin Barcia (GASGAS) auf Rang 3 zum Überrunden ansetzte, kreuzten sich während des Sprungs die Linien von Barcia und Friese. Barcia ging zu Boden und der nachfolgende Tomac krachte in die Maschine von Barcia.

Für Barcia war das Rennen damit gelaufen. Tomac fiel auf P7 zurück. Zu Beginn des Rennens verursachte Barcia einen heiklen Moment, als er in einer Linkskehre mit zu viel Schwung in Roczens Heck krachte. Für diesen missglückten Blockpass hat Barcia nach eigenen Angaben mit Roczen gesprochen. «Es war mein Fehler», erklärte er. «Ich war zu spät auf der Bremse und habe mit Kenny darüber gesprochen. Es ist alles gut, niemand ist zu Schaden gekommen.»

Was den Zwischenfall mit Friese betrifft, hat Barcia allerdings Mühe, sich in Diplomatie zu üben: «Klar könnte ich mich beschweren, aber was würde das an der Situation ändern? Jeder kennt ja diesen Fahrer und es lag leider nicht in meinen Händen, eine Kollision zu verhindern. Ich will die Sache abhaken und freue mich auf Orlando in meinem Heimatstaat.»

Barcia wurde in Indianapolis-3 auf Rang 19 gewertet und fiel in der WM-Tabelle von Rang 4 auf P5 zurück.

Ergebnis SX-WM, Indianapolis-3:



1. Ken Roczen (D), Honda

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Marvin Musquin (F), KTM

...

19. Justin Barcia (USA), GASGAS

WM-Stand nach Runde 6 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 138

2. Cooper Webb (USA), KTM, 122, (-16)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 114, (-24)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 105, (-33)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 96, (-42)

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 96, (-42)