Alles läuft für Ken Roczen und Honda

HRC-Star Ken Roczen sicherte sich bei der zweiten Supercross-Nacht von Indianapolis den zweiten Sieg in Folge und führt in der WM schon mit etwas Abstand. Für den Deutschen war es eine makellose Nacht.

Ken Roczen hat keine Probleme mit dem Corona-Modus in der US-Supercross-Serie. Der Thüringer gewann Dienstagnacht in Indianapolis auf seiner Honda das zweite von insgesamt drei geplanten Events in Indy, das diesmal unter der Woche ausgefahren wurde.



Für den 26-jährigen Deutschen war es der 17. Sieg in einem Supercross-Event in der 450er-Klasse. In der Tabelle führt Roczen nun mit 13 Punkten Vorsprung auf Red Bull-KTM-Fahrer Cooper Webb.

«Ich weiß nicht, was ich sagen soll», strahlte der Jung-Papa Roczen. «Es war eine perfekte Nacht, mit der Pole im Training, mit dem Sieg im Vorlauf und dann hatte ich einfach ein wunderbares Finale.»



«Ich hatte einen guten Start und war Zweiter. Ich habe dann das Überholmanöver durchgezogen und die Sache kontrolliert. Es war ein perfektes Rennen für mich. Ich war wirklich im Flow mit der Strecke, konnte einen kleinen Vorsprung herausfahren und habe mein Rennen einfach genossen, war konzentriert und habe es nach Hause gebracht.»

Roczen gesteht aber auch: «Ich bin dankbar, dass ich in dieser Position bin. Ich werde alles, was passiert ist, auf der Strecke lassen. Ich will jetzt die Lage ein wenig genießen und dann so zurück kommen, als wäre bisher nichts passiert, und es erneut versuchen.»

WM-Stand nach Runde 5 von 17:

1. Ken Roczen (D), Honda, 112

2. Cooper Webb (USA), KTM, 99, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 98, (-14)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 92, (-20)

5. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 87, (-25)

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 81, (-31)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 76, (-36)

8. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 74, (-38)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 73, (-39)

10. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 70, (-42)