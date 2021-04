Vorschau Atlanta-2 mit Roczen und Thury

Ken Roczen will in Atlanta-2 wieder angreifen

Die Supercross-WM geht am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in ihre 14. Runde. Die Wetterprognosen sind diesmal für das Rennen im Infield des 'Atlanta Motor Speedway' etwas besser.

Die Supercross-WM geht am Dienstag (US-Ortszeit) bzw. in Europa in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in ihre 14. von insgesamt 17 Runden. WM-Leader Cooper Webb (Red Bull KTM) konnte mit Rang 3 im ersten Aufeinandertreffen von Atlanta seinen Vorsprung von 15 auf 22 Punkte ausbauen.

Die Wetterprognosen sind diesmal etwas besser als am letzten Samstag. Es ist Sonnenschein bei Temperaturen um 28 Grad vorhergesagt.

Ken Roczen hat angekündigt, noch am Setup seiner Honda arbeiten zu wollen. Die Rückschläge vom letzten Wochenende wird er versuchen auszublenden, um wieder an der Spitze und um Siege kämpfen zu können.

Der Daytona-ähnliche Kurs wurde auch diesmal modifiziert. In die Sandsektion sind diesmal Wellen geschoben. Insgesamt ist der Kurs auch diesmal sehr weitläufig angelegt.

WM-Stand nach Runde 13 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 296

2. Ken Roczen (D), Honda, 274, (-22)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 260, (-36)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 227, (-69)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 200, (-96)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 191, (-105)

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 190, (-106)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 171, (-125)

9. Joey Savatgy (USA), KTM, 153, (-143)

10. Marvin Musquin (F), KTM, 152, (-144)

250-West mit Überraschungen

Yamaha-Rookie Nate Trasher hat am Samstag in Atlanta einen echten Coup gelandet. Er qualifizierte sich über den Hoffnungslauf für das Finale siegte vor Justin Cooper (Yamaha) der die Tabellenführung in der Westküstenmeisterschaft verteidigte, während Hunter Lawrence etwas an Boden einbüßte.

Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich in Atlanta wieder direkt für das Finale und sicherte sich dort weitere Meisterschaftspunkte. Thury rangiert auf Rang 22 der Gesamtwertung.

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 9:



1. Justin Cooper, 131

2. Cameron McAdoo , 127, (-4)

3. Hunter Lawrence, 118, (-13)

4. Jalek Swoll, 108, (-23)

5. Seth Hammaker, 107, (-24)

6. Garrett Marchbanks, 102, (-29)

...

22. Dominique Thury, 22, (-109)

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan (MESZ): 14. Lauf zur Supercross-WM, Atlanta-2

Dienstag, 13. April 2021

17:30 - 18:45: Freies Training

19:10 - 22:45: Qualifikationstraining

Mittwoch, 14. April 2021

Vorläufe 250SX:

01:03: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:18: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

01:32: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:46: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying (LCQ):

02:09: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

02:22: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

02:49: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

03:28: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)