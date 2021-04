Verletzungsupdate von Max Anstie (Suzuki)

Max Anstie (#34) in Atlanta

Suzuki-Werksfahrer Max Anstie erlebte im Finale von Atlanta-1 ein Desaster als er mit Vince Friese (Honda) kollidierte, stürzte und nicht aus eigener Kraft aufstehen konnte. Nun wurden Einzelheiten bekannt.

Seinen britischen Humor hat Max Anstie nach seinen ungezählten Verletzungen zum Glück noch immer nicht verloren. Frei nach Filmlegende Rocky erklärte er: «Es zählt nicht, wie hart du zuschlagen kannst, es zählt, wie viel du wegstecken und trotzdem weitermachen kannst.»

Der Tag von Atlanta-1 begann für Max Anstie gut. Er startete gut ins Rennen, rangierte bis zum Ende auf P4 und wurde in der letzten Runde noch von Ken Roczen und Cooper Webb abgefangen. Mit P6 qualifizierte er sich jedoch sicher für das Finale.

Auch der Start ins Main Event gelang dem Briten. Er startete im Bereich der Top-5, doch er kollidierte mit Vince Friese (Honda), stürzte und blieb zunächst am Boden liegen. Die 'Alpinestars Medical Crew' versorgte Anstie an der Strecke und brachte ihn in Sicherheit.

Die Kameras fingen den Zwischenfall nicht ein. Vincent Friese ist bekannt für seine aggressiven Manöver. Die Aufnahmen seiner Helmkamera zeigen aber klar, dass es sich um einen normalen Rennunfall handelte und keine unfaire Attacke im Spiel war. Anstie hatte in einer Rechtskurve einen Quersteher, nachdem ihm beim Beschleunigen das Hinterrad ausbrach. Er ging vom Gas und der direkt hinter ihm fahrende Friese krachte ins Heck der Suzuki von Anstie, so dass beide Fahrer stürzten. Beide Piloten mussten das Rennen beenden, Friese fuhr zunächst weiter, hatte sich aber offenbar das Motorrad beschädigt und gab das Rennen auf.

Über Ansties Verletzungen drangen zunächst keine Einzelheiten durch. Er wurde im Medical Center untersucht und zum Glück wurden neben den üblichen Prellungen keine schwereren Verletzungen wie Brüche usw. festgestellt.

«Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Mir tut der gesamte Körper weh aber ich hoffe, dass ich bis Dienstag wieder einigermaßen fit bin», erklärte Anstie.

Das Video des Crashs aus der Perspektive von Friese: