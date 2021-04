Nate Trasher gewinnt Atlanta-1, Thury P17

Mit einem Überraschungssieg setzte sich der 18-jährige Yamaha-Rookie Nate Trasher durch, der sich über das Last Chance Qualifying fürs Finale qualifizieren musste. Thury qualifizierte sich erneut direkt fürs Finale.

6. Lauf zur US-Lites-Westküstenmeisterschaft im Infield des 'Atlanta Motor Speedway': Der 18-jährige Yamaha-Rookie Nate Trasher musste sich in Atlanta über das Last Chance Qualifying für das Main Event qualifizieren. Nachdem Regenfälle die Strecke am Vormittag aufgeweicht hatten, änderten sich die Streckenbedingungen in jeder Session. Trasher nutzte das LCQ, um sich auf die sich ändernden Streckenbedingungen einzustellen, startete gut und holte seinen ersten Sieg in seiner Profikarriere. Er profitierte von einem Sturz von Cameron McAdoo (Kawasaki).

Dominique Thury qualifizierte sich in dem verkürzten Zeittraining auf Rang 15 für das Abendprogramm. Er startete gut in den Vorlauf und rangierte in der ersten Runde im Bereich der Top-4. In der Schlussphase musste der Deutsche noch 2 Fahrer passieren lassen, schaffte aber dennoch auf Rang 7 den Direkteinzug ins Finale. Auch ins Finale startete er gut, fiel aber im Verlaufe des Rennens bis auf P17 zurück. In der Gesamtwertung verbesserte sich Thury mit 22 Punkten auf Rang 22.

An der Tabellenspitze bleibt es weiterhin eng: Justin Cooper (Yamaha), der im Vorlauf stürzte und sich auch im Finale von P5 auf P2 vorarbeiten musste, führt weiterhin vor Cameron McAdoo und Hunter Lawrence.

Lawrence dominierte den Vorlauf, stürzte aber in der ersten Runde des Finales und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Er beendete den Tag in Atlanta auf Platz 7.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Westküstenmeisterschaft von Atlanta-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Cameron McAdoo gewinnt den Start vor Mitchell Harrison und Garret Marchbanks. Thury rangiert auf P9. Lawrence stürzt in der ersten Kurve nach dem Start.



Noch 12 Min:

Thury hat P8 erreicht!



Noch 11 Min:

MacAdoo stürzt, Nate Trasher übernimmt die Führung vor Merchbanks.



Noch 7 Min:

Thury fällt auf Rang 11 zurück!



Noch 6 Min:

Trasher führt mit 4 Sekunden Vorsprung vor Marchbanks und Cooper.



Noch 5 Min:

Lawrence ist zwischenzeitlich auf P10 vorgefahren.



Noch 3 Min:

Trasher führt mit 5,9 Sekunden Vorsprung.



Noch 2 Min:

Thury ist auf P13 zurückgefallen.



Noch 1 Min:

Marchbanks stürzt auf P2 in den Whoops, steht entgegen der Fahrtrichtung und bekommt sein Motorrad nicht gestartet. Thury fällt auf P16 zurück.



Letzte Runde:

Nate Trasher holt seinen ersten Sieg in einem Supercrossfinale vor Justin Cooper und Cameron McAdoo. Marchbanks rettet P14 über die Ziellinie. Thury kommt auf Rang 17 ins Ziel.

Ergebnis SX West Atlanta-1:



1. Nate Trasher (USA), Yamaha

2. Justin Cooper (USA), Yamaha

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

5. Kyle Peters (USA), Honda

6. Mitchell Harrison (USA), Honda

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda

8. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

9. Pierce Brown (USA), GASGAS

10. Coty Schock (USA), Honda

...

14. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

15. Cedric Soubeyras (F), GASGAS

16. Ty Masterpol (USA), GASGAS

17. Dominique Thury (D), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 9:



1. Justin Cooper, 131

2. Cameron McAdoo , 127, (-4)

3. Hunter Lawrence, 118, (-13)

4. Jalek Swoll, 108, (-23)

5. Seth Hammaker, 107, (-24)

6. Garrett Marchbanks, 102, (-29)

...

22. Dominique Thury, 22, (-109)