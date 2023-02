Cooper Webb (KTM) gewinnt in Tampa, Roczen P4

Chase Sexton (Honda) führte im Finale von Tampa über die Distanz von 21 Runden, doch er stürzte in der Waschbrettsektion und öffnete die Tür für Cooper Webb (KTM). Ken Roczen (Suzuki) beendete das Rennen auf Rang 4.

5. Lauf der US-Supercrossmeisterschaften im Raymond James Stadium von Tampa (Florida). Der vorhergesagte Regen beschränkte sich auf einige wenige Schauer. Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb haderte mit P5 im Qualifying und beendete den Vorlauf auch nur auf Rang 6. Im entscheidenden Finale konnte er aber den Schalter umlegen. Webb gewann den Holeshot, aber schon in der ersten Rhythmussektion ging Chase Sexton (Honda), der den zweiten Vorlauf für sich entschieden hatte, an Webb vorbei in Führung. Jason Anderson (Kawasaki) versuchte es gleich in der ersten Runde gegen Justin Barcia mit der Brechstange, doch beide Piloten gingen zu Boden und fielen ans Ende des Feldes zurück.

In der Anfangsphase des Rennens führte Sexton vor Webb, Plessinger, Cianciarulo, Cooper, Roczen und Tomac. Cianciarulo stürzte jedoch im Waschbrett und fiel zurück, wodurch Roczen auf P4 vorrückte. An der Spitze konnte sich Sexton nicht von Webb absetzen. Webb behielt den Führenden im Auge und blieb während des Rennens in Schlagdistanz. 2 Minuten vor Ablauf der Renndistanz strauchelte allerdings der KTM-Werksfahrer in den Whoops und konnte einen Crash gerade noch vermeiden. In der nächsten Runde erwischte es den Führenden an genau jener Stelle, an der zuvor Webb Probleme hatte. Sexton rutschte über das Vorderrad und konnte seine Honda nicht mehr abfangen. Der HRC-Werksfahrer ging zu Boden und musste zuschauen, wie Webb an ihm vorbeizog.

In den letzten 4 Runden ließ Webb dann auch nichts mehr anbrennen. Er gewann das Finale von Tampa mit einem Vorsprung von 6,1 Sekunden vor Sexton und Plessinger. Webb beendete damit eine Durststrecke von 21 sieglosen Rennen, denn sein letzter Erfolg war in Salt Lake City 2021! Sexton war im Ziel bitter enttäuscht über seinen Fehler. Bei einem Sieg hätte Sexton auch die Tabellenführung übernehmen können.

Ken Roczen (Suzuki) verfehlte in Tampa zwar das Podium, doch er konnte über die gesamte Renndistanz Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) auf Distanz halten. In der Tabelle rangiert der Deutsche zwar immer noch auf P5, hat aber nur noch einen Punkt Rückstand zu Anderson auf Rang 4.

Insgesamt rückte die Tabellenspitze in Tampa enger zusammen. Tomacs Vorsprung schmolz auf 2 Punkte und auch Webb konnte seinen Rückstand auf die Tabellenspitze deutlich auf 4 Punkte verkürzen. Nächste Woche geht es in Oakland weiter mit Meisterschaftsrunde 6.

Ergebnis SX Tampa, 450 ccm:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Aaron Plessinger (USA), KTM

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Eli Tomac (USA), Yamaha

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki

7. Justin Cooper (USA), Yamaha

8. Justin Barcia (USA), GASGAS

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki

10. Christian Craig (USA), Husqvarna

11. Colt Nichols (USA), Honda

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

...

DNS: Dylan Ferrandis (F), Yamaha

DNS: Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

DNS: Marvin Musquin (F), KTM

Meisterschaftsstand nach Lauf 5 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 113

2. Chase Sexton (USA), Honda, 111, (-2)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 109, (-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 93, (-20)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 92, (-21)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 85, (-28)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 80, (-33)

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 67, (-46)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 67, (-46)

10. Colt Nichols (USA), Honda, 61, (-52)