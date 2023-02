Haiden Deegan (Yamaha): Starker 4. bei Pro-SX-Debüt

Haiden Deegan am Samstagabend in Houston

Das 17-jährige US-Wunderkind Haiden Deegan landete bei seinem ersten US-Supercross-Profi-Einsatz in Houston auf Rang 4 und war somit bester Rookie an der Ostküste.

Haiden Deegan sorgte beim Supercross in Houston für ein starkes Debüt, der 17-Jährige erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen voll und kam beim Auftakt der Lites-Serie an der Ostküste auf Rang 4 an.

Der Sohn von Freestyle-Ikone und Ex-Crosser Brian Deegan beendete die Qualifikation als Schnellster der Gruppe B und Siebter der kombinierten Zeiten. In seinem Vorlauf landete Deegan dann hinter Tom Vialle (Red Bull-KTM) auf Rang 4. Im Finale war der Jungspund aus Florida nach der Rennhälfte im Bereich der Top-5 unterwegs.

Im Finish des Rennens profitierte Deegan dann aber noch vom Fehler seines Rookie-Kollegen Vialle, der auf P3 liegend in einer Kurve über die Barriere schoss und zudem in den Whoops Probleme hatte. Deegan ging danach in der Wellensektion am Franzosen vorbei und kam am Ende auf P4 ins Ziel. Der Rookie war somit zweitbester Yamaha-Fahrer hinter Yamaha-Neuling Jordon Smith (3.).

«Das war ein Spaß», freute sich Deegan. «Ich habe viel gelernt. An ein paar Dingen werden wir in dieser Woche arbeiten, um für Tampa bereit zu sein. Ich möchte mich beim Team bedanken und bei allen, die mich unterstützen.»

Deegan hat bereits als Knirps hohe Popularität auf den Social-Media-Kanälen erlangt und dort als «Danger Boy Deegan» für Aufsehen gesorgt, als er auf dem Trainingsgelände seines Vaters große Bikes mühelos über Rennpisten pilotierte, riesige Sprünge nahm und Backflips zeigte. Die Familie Deegan vertreibt auch eigene Merchandising-Artikel, Haiden präsentierte in Houston zum Beispiel ein neues T-Shirt.

Ergebnis Houston 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Max Anstie (GB), Honda

3. Jordon Smith (USA), Yamaha

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS

7. Tom Vialle (F), KTM

8. Chance Hymas (USA), Honda

9. Cullin Park (USA), Honda

10. Chris Blose (USA), Kawasaki

ferner:

14. Jace Owen (USA), Honda

15. Nate Trasher (USA), Yamaha

Tabellenstand 250East nach Runde 1 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 26

2. Max Anstie (GB), Honda, 23, (-3)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 21, (-5)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 19, (-7)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 18, (-8)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 17, (-9)

7. Tom Vialle (F), KTM, 16, -10)

8. Chance Hymas (USA), Honda, 15, (-11)

9. Cullin Park (USA), Honda, 14, (-12)

10. Chris Blose (USA), Kawasaki, 13, (-13)

ferner:

14. Jace Owen (USA), Honda, 9, (-17)

15. Nate Trasher (USA), Yamaha, 8, (-18)