Max Anstie (Honda/P2) sorgte für Aufsehen

Mit P2 beim Saisoneröffnungsrennen sorgte der Brite Max Anstie beim Saisonauftakt der US-Ostküsten-Meisterschaft für eine faustdicke Überraschung. Doch der Erfolg kam mit Ansage, denn er wurde mit dem Team WM-Zweiter.

Nachdem Max Anstie schon 2009 im US-Supercross startete, schaffte er es erst heute beim Saisonauftakt in Houston aufs Podium. Zugegeben: Er profitierte auch vom Sturz von Tom Vialle, aber selbst ohne diesen Crash hätte der Brite trotzdem das Podium erreicht.

Schon im Januar erklärte Heiko Klepka im Interview mit SPEEDWEEK.com, dass der Brite mit der Arbeit des Teams Fire Power Honda sehr zufrieden ist. Besonders die Arbeit von 'Factory Connection' in Hinblick auf das Chassis hat der Vater von Ken Roczen gelobt. Zur Erinnerung: Ken Roczen gewann mit diesem Team im letzten Jahr die Supercross-WM und das Supercross Paris. Außerhalb der USA agiert die Mannschaft von Fire Power Honda unter der Bezeichnung Genuine Honda, was teilweise etwas verwirrend erscheint.

Die Fire Power Honda ist kein Werksmotorrad. Anstie beendete die Supercross-WM der 250er Klasse letztes Jahr auf Gesamtrang 2. In Houston legte der Brite schon in beiden Zeittrainings die schnellste Rundenzeit vor und beendete den Vorlauf auf Rang 2 hinter Jordon Smith (Yamaha). Während viele Piloten in den Whoops in Probleme gerieten, meisterte Anstie diese Passage wie mit dem Lineal gezogen. Weiterhin auffällig war sein hoher Kurvenspeed in den Außenlinien, wodurch er immer wieder Schwung in die einzelnen Rhythmuspassagen mitnehmen konnte.

Wie bei der Supercross WM hat also Fire Power Honda auch diesmal für Anstie zusammen mit Factory Connection ein perfekt abgestimmtes Chassis hinbekommen. Nun wird es spannend zu verfolgen, ob der Brite auch die nötige Konstanz für die gesamte Saison mitbringt. In seiner Karriere hat er oft genug bewiesen, dass er ganz vorne mitmischen kann und in der Szene wird es niemanden geben, der dem aufgeweckten Briten diesen Erfolg nicht gönnen würde.

Ergebnis Houston East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Max Anstie (GB), Honda

3. Jordon Smith (USA), Yamaha

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha

Tabellenstand 250East nach Runde 1 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 26

2. Max Anstie (GB), Honda, 23, (-3)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 21, (-5)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 19, (-7)