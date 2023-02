Hunter Lawrence (Honda) setzt sich in Tampa durch

Nach einem mäßigen Start musste sich der australische Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) im Finale von Tampa erst nach vorne kämpfen und attackierte zum entscheidenden Manöver kurz vor dem Ziel.

2. Lauf der US-Lites-Ostküsten-Meisterschaften im Raymond James Stadium von Tampa (Florida): Die vorhergesagten Regenschauer traten zwar ein, beschränkten sich aber auf nur leichte Schauer, so dass die Strecke griffig blieb. Die ausgedehnte, tiefe und zugleich weiche Sandsektion mit vielen Spurrinnen stellte die Fahrer vor große Herausforderungen. So stürzte z.B. auch KTM-Werksfahrer Tom Vialle am Ende der Sandpassage und fiel einige Plätze zurück.

Nate Trasher (Yamaha) gewann den Holeshot zum Finale vor dem erneut gut aufgelegten Briten Max Anstie (Honda) sowie Yamaha-Youngster Haiden Deegan, der den Vorlauf gewonnen hatte. Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) hatte keinen guten Start und musste sich zunächst aus dem Mittelfeld nach vorn kämpfen.

Lawrence zog seine Mission mit vollem Einsatz durch. Michael Mosiman kassierte er mit einem aggressiven Blockpass. Mosiman, selbst in Sachen Härte kein Kind von Traurigkeit, ging zu Boden und fiel von P3 auf P8 zurück. In der letzten Runde erreichte Lawrence den führenden Nate Trasher. Lawrence ging am Ende der Sandesektion mit viel Schwung an Trasher vorbei, doch es kam zu Kollosion. In der letzten Rechtskehre vor dem Ziel zog der Australier nach innen, ging kurz vor dem Ziel in Führung und gewann das Rennen mit einem knappen Vorsprung von 0,13 Sekunden vor Trasher.

Der Brite Max Anstie (Honda) konnte seine überzeugende Leistung vom Saisonauftakt in Houston wiederholen und beendete das Finale von Tampa auf Rang 3.

In der Tabelle konnte Hunter Lawrence seinen Vorsprung gegenüber Max Anstie auf 8 Punkte ausbauen.

Ergebnis Tampa 250 East:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda

2. Nate Trasher (USA), Yamaha

3. Max Anstie (GB), Honda

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha

6. Tom Vialle (F), KTM

7. Michael Mosiman (USA), GASGAS

8. Chance Hymas (USA), Honda

9. Jace Owen (USA), Honda

10. Hardy Munoz (USA), Kawasaki

Tabellenstand 250East nach Runde 2 von 10:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 52

2. Max Anstie (GB), Honda, 44, (-8)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 36, (-16)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 36, (-16)

5. Tom Vialle (F), KTM, 33, -19)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 33, (-19)

7. Nate Trasher (USA), Yamaha, 31 (-21)

8. Chance Hymas (USA), Honda, 30, (-22)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 29, (-23)

10. Jace Owen (USA), Honda, 23, (-29)