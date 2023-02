Jason Anderson (Kawa): Von AMA schriftlich verwarnt

Wegen unzulässiger Härte im 450er Finale von Tampa wurde Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson von der AMA schriftlich verwarnt und mit einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten belegt. Grund war seine Attacke gegen Barcia.

Nach seiner harten Attacke gegen Justin Barcia im Finale von Tampa wurde Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson von der AMA schriftlich verwarnt. In der ersten Runde des Main Events zog Anderson vor einer Rechtskehre nach innen und fuhr Barcia direkt vor das Vorderrad, so dass beide Fahrer stürzten und ans Ende des Feldes zurückfielen.

Die Schiedsrichter sahen dabei die rote Linie überschritten. Anderson gilt - ähnlich wie Barcia - als einer der aggressivsten Piloten im Feld. In dieser Saison ging der Kawasaki-Werksfahrer schon mehrfach übers Limit und stürzte. Auch mit Barcia lag er bereits im Clinch. Die AMA brummte ihm jetzt eine Bewährungsstrafe von 6 Monaten auf. Sollte er während dieser Zeit erneut auffällig werden, droht ihm eine härtere Strafe.

Für Anderson ist es nicht die erste Penalty wegen unzulässiger Härte. 2017 wurde er in Anaheim nach einer Prügelattacke gegen Vince Friese disqualifiziert. In den nächsten sechs Monaten wird sich Anderson also zurückhalten müssen, ansonsten droht ihm die Disqualifikation.

Der Crash im Video: