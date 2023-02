Ken Roczen (Suzuki/P4): «Die Arbeit geht weiter»

Nach einer Woche intensiver Testarbeit erreichte Ken Roczen beim 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften den 4. Rang, obwohl der Tag in Tampa nicht optimal verlief. Das Team hat noch eine Menge Arbeit vor sich.

Besonders viel Zeit konnte man in Tampa in der tiefen und langen Sandsektion verlieren. Diese Passage absolvierte Ken Roczen aber souverän und elegant. Das Qualifikationstraining beendete er auf Rang 7 mit etwa einer Sekunde Rückstand zu Polesetter Chase Sexton (Honda).

Den Vorlauf beendete der Thüringer auf Rang 6 vor dem späteren Sieger Cooper Webb (KTM) und hatte nach 9 Runden einen Rückstand von 15 Sekunden zu Sieger Sexton.

«Ich haderte eigentlich den ganzen Tag über», erklärt der Deutsche. «Wir haben eine intensive Woche hinter uns und fühlte mich nicht besonders komfortabel auf der Strecke. Wir haben dann entschieden, uns ausschließlich auf das Abendprogramm zu fokussieren. Das haben wir getan und am Ende des Tages konnten wir mit dem 4. Platz im Main Event ganz zufrieden sein. Aber die Arbeit geht nun weiter.»

Auffällig war, dass Roczen auch in Tampa am Ende wieder in 3er Kombinationen durch die Whoops sprang, während er am Anfang durch die Whoops ratterte. Diese Passage war allerdings auch durch die Regenschauer besonders kritisch und rutschig. In dieser Passage stürzte Sexton in Führung liegend und eine Runde zuvor konnte der spätere Sieger Cooper Webb einen Sturz gerade noch vermeiden.

Trotz der Probleme konnte Ken Roczen in Tampa den Tabellenführer und Titelverteidiger Eli Tomac hinter sich lassen. Roczen rangiert in der Tabelle nach 5 absolvierten Rennen auf Platz 5, 21 Punkte hinter Tabellenführer Eli Tomac.

Progressive HEP Suzuki Team-Manager Larry Brooks ist klar, dass noch viel Detailarbeit notwendig ist, um ganz an die Spitze zu kommen: «Wir haben jetzt einen Fahrer wie Kenny, der das Bike auf höchstem Level bewegt und natürlich treten dabei auch Probleme zu Tage, die wir zuvor nicht gekannt haben. Wir haben die ganze Woche hier mit ihm getestet und dabei auch große Fortschritte gemacht. Wir müssen uns ja gegenseitig auch erst einmal richtig kennenlernen. Aber es wird von Woche zu Woche besser und wir kommen unserem gemeinsamen Ziel näher.»

Ergebnis SX Tampa, 450 ccm:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Aaron Plessinger (USA), KTM

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Eli Tomac (USA), Yamaha

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Lauf 5 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 113

2. Chase Sexton (USA), Honda, 111, (-2)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 109, (-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 93, (-20)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 92, (-21)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 85, (-28)